Rada Ministrów przyjęła pakiet projektów ustaw w ramach procesu deregulacji autorstwa resortu finansów - poinformowało we wtorek ministerstwo. Proponowane przepisy mają m.in. chronić podatników przed nagłymi zmianami przepisów. Co jeszcze ma się zmienić?

Deregulacja 2025: Rząd przyjął cztery projekty ustaw. Co warto wiedzieć? Zdj. poglądowe / Shutterstock

Akceptację Rady Ministrów uzyskały propozycje nowelizacji Ordynacji podatkowej:

ustawy o podatku od towarów i usług,

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,

ustawy o podatku od towarów i usług.

Co konkretnie się zmieni?

Nowe przepisy wprowadzą obowiązkowe, sześciomiesięczne vacatio legis projektów ustaw podatkowych. Ten okres ma dotyczyć projektów, które zawierają niekorzystne rozwiązania dla podatników.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu podwyższenie limitu przychodów, powyżej którego przedsiębiorcy mają obowiązek zarejestrować się jako podatnicy VAT (czyli zwolnienia podmiotowego). Obecnie ten limit wynosi 200 tys. zł, a projektowana ustawa podnosi tę kwotę do 240 tys. zł.

Przyjęta przez rząd propozycja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu likwidację obowiązku przygotowywania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z komunikatem MF, na likwidacji tego obowiązku skorzysta blisko 4,3 tys. podatników.

Czwartym zaakceptowanym przez rząd projektem jest nowela ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Proponowane przepisy mają umożliwić kontrolowanemu przedsiębiorcy złożenie korekty deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej. Korekta ta będzie mogła częściowo uwzględniać nieprawidłowości stwierdzone przez urząd celno-skarbowy w trakcie kontroli. Dotychczas, kontrolowany mógł złożyć korektę, która w całości uwzględniała nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli.

"Kontrolowany przedsiębiorca będzie mógł złożyć tzw. deklarację pierwotną (czyli taką, która nie została wcześniej złożona) po wszczęciu lub zakończeniu kontroli celno-skarbowej. Kontrolowany będzie mógł złożyć deklarację pierwotną w ciągu 14 dni od wszczęcia lub zakończenia kontroli. Dotychczas pojawiały się wątpliwości interpretacyjne przepisów dotyczące nieuznawania deklaracji pierwotnych na etapie kontroli celno-skarbowej" – wyjaśnił resort finansów.

Ministerstwo poinformowało, że projektowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a pozostałe trzy proponowane akty prawne - od 1 stycznia 2026 roku.

Co jest szczególnie ważne dla drobnych przedsiębiorców?

O projektach - jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów - wypowiedział się premier Donald Tusk, zwracając uwagę na najbardziej pragmatyczne kwestie i ułatwienia.

To oczekiwany od dawna projekt, który ułatwi życie podatnikom. (...) Jeśli ten lub inny parlament w przyszłości będzie chciał wprowadzić zmiany podatkowe, to te zmiany, które są na niekorzyść podatnika, nie będą mogły być wprowadzone szybciej niż sześć miesięcy po uchwaleniu takiej ustawy - wyjaśnił premier, odnosząc się do projektu ustawy dot. vacatio legis dla projektów podatkowych.

Jak mówił, może wydawać się, że to niewielka zmiana, ale "z punktu widzenia prowadzenia firmy, projektowania przyszłości swojej działalności gospodarczej, a także życia - bo tu nie chodzi tylko o przedsiębiorców - to jest naprawdę coś, co powinno przynieść ulgę na co dzień milionom ludzi".

Na to czekali drobni przedsiębiorcy i rzemieślnicy, żeby przynajmniej trochę poluzować kwestię VAT-u. W tej chwili można nie płacić podatku VAT, jeśli nie przekroczy się limitu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł rocznie. Podnosimy to do 240 tys. zł. Ktoś powie: nie dużo, ale dla tych, którzy mają niewysoką sprzedaż, możliwość odejścia od płacenia VAT-u to zmniejszenie biurokracji - mówił również premier.