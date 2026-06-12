Ukraina o krok bliżej Unii Europejskiej

Prezydent Ukrainy zamieścił swój wpis w mediach społecznościowych, udostępniając wpis przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która poinformowała, że wszystkie państwa członkowskie UE zgodziły się otworzyć pierwszy klaster negocjacji akcesyjnych dla Ukrainy i Mołdawii .

Prezydent Ukrainy zapewnił, że władze w Kijowie realizują wymogi, konieczne dla uzyskania członkostwa w UE, a sama Unia również "dotrzymuje słowa". "Otwarcie pierwszego klastra stanowi znaczące wsparcie polityczne i moralne dla naszego państwa oraz jego obywateli" - zaznaczył Zełenski.

W piątek cypryjska prezydencja w Radzie UE poinformowała, że w poniedziałek w Luksemburgu odbędą się konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z UE.

Jak przekazała w piątek Nikozja, w ich trakcie otwarty zostanie klaster pierwszy tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Ten pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych, obejmujący wspomniane już kwestie fundamentalne, takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji, otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

Droga Ukrainy i Mołdawii do UE

Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do UE w 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi. Rozmowy przyspieszyły po tym, gdy Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara.