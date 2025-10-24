Po dekadzie obecności na polskiej scenie politycznej, partia Nowoczesna podjęła decyzję o samorozwiązaniu. Informację tę przekazał w piątek dziennikarzom dotychczasowy przewodniczący ugrupowania, a zarazem rzecznik rządu, Adam Szłapka. Decyzja ta zapadła podczas konwencji partii i została przyjęta zdecydowaną większością głosów.

Jak podkreślił Adam Szłapka, decyzja o rozwiązaniu Nowoczesnej nie oznacza końca działalności politycznej jej członków. Wręcz przeciwnie - ugrupowanie zamierza aktywnie uczestniczyć w budowaniu Koalicji Obywatelskiej, która, jak przekonuje Szłapka, jest obecnie najlepszym projektem politycznym dla Polski.

Po tych 10 latach zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie, czyli w Koalicji Obywatelskiej. KO to jest dobry projekt dla Polski - powiedział przewodniczący.

Adam Szłapka zapewnił, że rozwiązanie partii nie oznacza końca jej misji. Projekt Nowoczesnej nie kończy się - będzie współtworzyć kolejny etap w polskiej polityce - zaznaczył. Oznacza to, że dotychczasowi członkowie ugrupowania zamierzają kontynuować swoją działalność polityczną w ramach Koalicji Obywatelskiej, która skupia różne środowiska opozycyjne i proeuropejskie.

W związku z decyzją o rozwiązaniu partii, wszelkimi formalnościami i zobowiązaniami Nowoczesnej zajmie się wyznaczony likwidator. Cały proces ma przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem. Szłapka podkreślił, że partia dopełni wszelkich formalności i zadba o transparentność procesu likwidacji.

Nowoczesna działała przez 10 lat

Początki - były obiecujące. Przypomnijmy, w wyorach parlamentarnych w 2015 roku Nowoczesna, partia zupełnie nowa weszła do Sejmu zdobywając 7 procent poparcia. Wtedy, jeszcze pod wodzą Ryszarda Petru - w ławach poselskich zasiadło 28 przedstawicieli partii.

Wkrótce potem poparcie rosło wręcz logartymicznie - bo juz w 2016 roku w sondażach Nowoczesna wyprzedzała słabnącą Platformę Obywatelską.

Niektóre z badań wskazywały nawet na poparcie na poziomie 27 procent.

Jak wiemy z historii - partii nie udało się tego utrzymać. Kolejne lata przynosiły spadki w sondażach, i w kolejnych wyborach. W 2019 roku Nowoczesna do Sejmu poszła już koalicji - razem z Platformą Obywatelską, Zielonymi i Inicjatywą Polską - w ramach Koalicji Obywatelskiej. Tak zostało do dziś.

Ten który zaprowadził nowoczesną do jej największego sukcesu wyborczego, czyli Ryszard Petru dziś rywalizuje o pozycję lidera w zupełnie innym ugrupowaniu - Polsce 2050 Szymona Hołownii.

Po Nowoczesnej zostaje kilka znanych twarzy, ale też długi i to niemałe, bo partia była zadłużona na 2 miliony złotych. Część z tych pieniędzy nigdy nie zostania spłacona. Wśród wierzycieli są między innymi PKO Bank Polski i Telewizja Polsat.

Warto podkreślić, że Nowoczesna nie zostanie formalnie połączona z Platformą Obywatelską - jej członkowie wejdą w skład tej większej partii. Między innymi dzięki temu dług nie przeniesie się na nowy podmiot.