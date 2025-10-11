Jarosław Kaczyński nie pozostał dłużny i również zamieścił komentarz.

"Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe: przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie... Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd. Jest tylko jeden warunek: musimy być razem - tak samo, jak byliśmy 1 czerwca. Do zobaczenia o godz. 14:00 na Placu Zamkowym!" - napisał prezes PiS.

Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń

O poranku dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon poinformowała, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego. Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej zapadnie w przyszłym tygodniu.

Jak przypomina Katarzyna Szymańska-Borginon, polskie władze od miesięcy przekonywały Brukselę, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy, a także instrumentalizację migrantów na wschodniej granicy. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ .

Co zakłada pakt migracyjny?

Pakt migracyjny wprowadza zmiany w unijnych przepisach dotyczących m.in. procedur azylowych i zaostrzenia kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Komisja Europejska uzależnia od wdrożenia jego zapisów przyszłość strefy Schengen, która gwarantuje swobodne przemieszczanie się osób i towarów wewnątrz Wspólnoty.

Najbardziej kontrowersyjna część paktu dotyczy mechanizmu solidarnościowego. Zgodnie z nim, państwa znajdujące się pod presją migracyjną będą mogły liczyć na wsparcie innych krajów. Chodzi o przyjmowanie migrantów, wsparcie finansowe lub operacyjne. Liczba osób ma być obliczana na podstawie liczby ludności danego kraju członkowskiego i jego Produktu Krajowego Brutto. Mechanizm solidarnościowy ma zacząć obowiązywać w połowie 2026 roku. Kraje unijne miały do końca 2024 roku przesłać KE plany wdrażania paktu migracyjnego, w których mogły określić preferowany sposób wsparcia w ramach mechanizmu solidarnościowego.