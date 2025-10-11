"Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - tak premier Donald Tusk skomentował sobotni marsz PiS w stolicy. Demonstrację PiS zorganizowało przeciwko nielegalnej imigracji. Wpis o manifestacji popełnił również prezes PiS. "Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd. Jest tylko jeden warunek: musimy być razem" - napisał Jarosław Kaczyński. Przypomnijmy, że o poranku korespondentka RMF FM w Brukseli poinformowała nieoficjalnie, że Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego.
O godz. 14:00 na Placu Zamkowym w Warszawie wyruszy marsz zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak zapowiedzieli politycy, manifestacja jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej rządu, szczególnie nielegalnej migracji. Wydarzenie skomentował premier Donald Tusk, odnosząc się bezpośrednio do prezesa PiS.
Platforma Obywatelska - również w kontekście marszu prawicowych polityków - zamieściła natomiast na platformie X film z podpisem "Najwięcej o nielegalnej migracji mówią Ci, którzy za nią odpowiadają".