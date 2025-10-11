Na Podhalu rozpoczęły się jesienne redyki, czyli tradycyjne spędy owiec z górskich hal kończące sezon pasterski. W Szczawnicy z okazji tego bacowskiego święta przez środek uzdrowiska przeszedł Jesienny Redyk: tysiące owiec z bacami, kapelą góralską i banderią konną. U wylotu Wąwozu Homole, skąd wyruszyło to wielkie stado, był reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Owce czekają, kapela gra, RMF FM zameldowało się na miejscu

Bacowie i juhasi po miesiącach wypasu na górskich polanach sprowadzają stada do dolin, kończąc tym samym sezon pasterski. W sobotę widowiskowy redyk przechodził m.in. przez Szczawnicę, gdzie był wóz RMF FM i nasz reporter, który rozmawiał z bacą Andrzejem Majewskim.

W tym roku troszkę ten redyk jest gorszy, bo pogoda nie dopisuje, ale wracamy szczęśliwi, zdrowi, po sezonie "wypasowym", turystów zaprosiliśmy, jest ich tutaj mnóstwo - mówił RMF FM baca.

Wielkie stado przeszło w akompaniamencie śpiewu i muzyki z Jaworek przez centrum uzdrowiska aż niemal do Krościenka. Z bacą Andrzejem Majerskim, który poprowadził tegoroczny redyk, szedł także nasz reporter Maciej Pałahicki. W barwnym pochodzie brali udział górale pienińscy oraz goście z innych regionów. Uroczystość zakończyła się przy przystani Flisackiej na tzw. Piaskach.

Redyk Jesienny w Szczawnicy jest magicznym, niezwykłym spektaklem. Wydarzenie to jest kultywowane w tej miejscowości od ponad 50 lat.

Impreza zaczęła się już w piątek. Na ulicach miasteczka można było zobaczyć owce, a na scenie plenerowej pod PKL Palenica oglądać pokazy wyrobu oscypka, posłuchać opowieści z bacówki - wszystko to przy góralskiej muzyce i śpiewie.

Zazwyczaj redyki odbywają się w okresie pierwszych przymrozków, gdy kończy się sezon wypasu. Jest to okazja do podtrzymywania góralskich tradycji. Warto przypomnieć, że dzięki kulturowemu wypasowi owiec powstają oscypki, czyli tradycyjne sery z owczego mleka, które od 2008 roku figurują na unijnej liście produktów chronionych.

