W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Błaszczak, były szef MON. "Jeśli to się potwierdzi to będzie oznaczało, że presja naszego środowiska politycznego i determinacja oraz działania prezydenta Karola Nawrockiego przyniosły oczekiwane rezultaty. Bądźmy dziś tłumnie na pl. Zamkowym w Warszawie o 14:00, by wspólnie protestować m. in. przeciwko nielegalnej migracji. Jest szansa, by - mimo bierności rządu - zatrzymać pakt migracyjny!" - zaznaczył.

O tym, że Prawo i Sprawiedliwość pewnie będzie wspominać list Nawrockiego, mówił Gość Krzysztofa Ziemca Maciej Duszczyk . Mogę trochę domniemywać jako politolog (...), że może jest tak, że ta informacja redaktor (Szymańskiej-Borginon) dotarła i pan prezydent stwierdził, że dobrze napisać taki list, żeby móc też za chwilę odtrąbić sukces - stwierdził i dodał: Takiej zmiany nie dokonuje się jednym listem, nawet najważniejszego polskiego polityka. Dokonuje się to przez systematyczną, bardzo ciężką pracę (...).

O liście Nawrockiego nie wspominał za to Jarosław Kaczyński, za to przekonywał, że PiS zatrzyma pakt migracyjny. "Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe: przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie... Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd. Jest tylko jeden warunek: musimy być razem - tak samo, jak byliśmy 1 czerwca. Do zobaczenia o godz. 14:00 na Placu Zamkowym!".

"Jeszcze kilka miesięcy temu wmawiano nam, że nie ma wyjścia, bo Tusk na wszystko się zgodził... Presja ma sens, ale patrzmy im do końca na ręce" - skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Marsz PiS przeciwko temu, co nigdy się nie wydarzy"

Nieoficjalną informację o zmianach korzystnych dla Polski jako sukces rządu widzi jego rzecznik. "Twarda i bezkompromisowa postawa rządu Donalda Tuska w sprawie paktu migracyjnego przynosi efekty. Dzisiejszy Marsz PiS odbywa się przeciwko temu, co nigdy się nie wydarzy" - napisał Adam Szłapka. Bezpośrednio do marszu PiS odniósł się też premier. "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - czytamy we wpisie Donalda Tuska.

Prawo i Sprawiedliwość, a także Konfederację zaczepił przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz.

"HALO, PiS i Konfederacja. Słyszycie ten huk? To pękła bańka strachu o pakt migracyjny, którą pompowaliście od miesięcy! Polska ma być ZWOLNIONA z relokacji! PIS i Konfa 2023: "Tusk nas sprzeda, miliony imigrantów, płaćcie 20 000 euro!" 2025: "Polska zwolniona. Wpłaciliśmy zero. Zero imigrantów relokowanych przymusowo." No i co teraz, mistrzowie paniki? Czym będziecie straszyć na jesieni? Może... zmutowanymi bobrami? Macie nowy problem: brak problemu. A może wypada teraz podziękować Maciejowi Duszczykowi" - stwierdził.