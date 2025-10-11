„Jest działanie Karola Nawrockiego, są i efekty”, „No i co teraz mistrzowie paniki (...) PiS zdobywa właśnie nagrodę Przestrzelonej Błazenady Roku” (pisownia oryginalna) - przedstawiciele obu stron politycznej barykady przypisują sobie sukces po newsie w sprawie paktu migracyjnego, który opublikowaliśmy na RMF24.pl. W sieci wrze. Przypomnijmy, brukselska korespondentka RMF FM ustaliła nieoficjalnie, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego.
- Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że to efekt działań prezydenta Karola Nawrockiego, który wysłał list do Ursuli von der Leyen.
- Wiceminister MSWiA i politolog Maciej Duszczyk podkreśla, że takie decyzje nie zapadają na podstawie jednego listu, lecz są wynikiem długotrwałej pracy dyplomatycznej.
- Rzecznik rządu Donalda Tuska wskazuje, że to twarda postawa obecnego rządu przyniosła efekty, a marsz PiS odbywa się przeciwko problemowi, który - według nich - już nie istnieje.
- Przedstawiciele różnych ugrupowań wzajemnie oskarżają się o manipulację i wykorzystywanie tematu paktu migracyjnego do celów politycznych.
Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości stwierdził na platformie X, że wyłączenie polski z paktu migracyjnego, to zasługa prezydenta Karola Nawrockiego, który napisał ostatnio w tej sprawie list to szefowej komisji europejskiej Ursuli von der Leyen. "Jest działanie Karola Nawrockiego, są i efekty! Mamy szansę zatrzymać pakt migracyjny i to mimo całkowitej indolencji rządu w tej sprawie! Widzimy się o 14:00 na placu Zamkowym w Warszawie!" - napisał Mateusz Kurzejewski zachęcając do uczestnictwa w marszu organizowanym przez partię przeciwko migracji.