„Mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że przez ostatnie miesiące – wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zostawiło nam ten pasztet w postaci paktu migracyjnego – od razu rozpoczęliśmy dyskusje z państwami członkowskimi, z Komisją Europejską. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją naszą szczególną sytuację” – tak news RMF FM w sprawie wyłączenia Polski z paktu migracyjnego skomentował gość Krzysztofa Ziemca, prof. Maciej Duszczyk. Wiceminister wskazał, że jeśli ta informacja zostanie ogłoszona w środę, będzie to „gigantyczny sukces naszego rządu”.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji, prof. Maciej Duszczyk, nie chciał jednoznacznie potwierdzić nieoficjalnych informacji RMF FM, podkreślając, że ostateczne decyzje zostaną ogłoszone w środę. Zaznaczył jednak, że Polska włożyła ogromny wysiłek, aby przekonać Komisję Europejską do swoich racji.

Mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę wszystko. Zabieraliśmy komisarza, ministrów spraw wewnętrznych na granicę. Ja również zabrałem podsekretarza stanu Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, żeby pokazać, w jaki sposób to robimy - podkreślił.

Mam nadzieję, że ich przekonaliśmy. Zainwestowaliśmy mnóstwo czasu, by pakt migracyjny uwzględniał solidarność i naszą specyficzną sytuację - dodał.

Zaznaczył, że jeśli w środę korzystna zmiana zostanie ogłoszona, będzie to "gigantyczny sukces naszego rządu, który doprowadził do zmiany paktu migracyjnego".

