"Dla Trumpa liczy się Excel, zysk albo strata Ameryki. Te wielkie koncepcje, jak koncepcja osi zła, istnieją u nas. A Trump? Raczej załatwia deale, sprawdza, czy jest na plusie" - tak twierdzi Radosław Pyffel, ekspert do spraw polityki międzynarodowej i Chin. Gość Tomasza Terlikowskiego w Radiu RMF24 omówił spotkanie prezydentów USA i Chin, które zakończyło sześciodniową podróż amerykańskiego przywódcy po Azji.

Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Więcej aktualnych informacji ze Świata znajdziesz na RMF24.pl .

Kluczowe tematy rozmowy Trumpa z Xi

Zdaniem eksperta w trakcie spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem najistotniejsze były trzy kwestie: dostęp do metali ziem rzadkich, dostęp do chipów i polityka wobec ceł.

Pekin na początku października zapowiedział ograniczenie eksportu metali ziem rzadkich. W odpowiedzi na to Donald Trump ogłosił, że Chiny spotka bolesny, ekonomiczny, odwet ze strony Waszyngtonu. Chińczycy rozpoczęli ograniczanie eksportu pierwiastków już w lipcu 2023 roku, gdy wprowadzili częściową kontrolę eksportu galu i germanu. Rok później tak samo stało się z antymonem.

Pyttel: Chiny kontrolują kilkadziesiąt procent dostępu do metali ziem rzadkich

Ekspert na antenie Radia RMF24 ocenił, że Chińczycy kontrolują kilkadziesiąt procent dostępu do metali ziem rzadkich. Pierwiastki te są kluczowe m.in. w branży zbrojeniowej, bo służą do produkcji komponentów, które są wykorzystywane m.in. w myśliwcach F-35. Ich produkcja aktualnie jest utrudniona z uwagi na pogorszony dostęp do pierwiastków.

Na stole negocjacyjnym pojawił się również dostęp do chipów produkowanych przez Amerykanów. Chiny w związku z problemami demograficznymi mocno idą w robotyzację i prawie połowa światowej robotyzacji to dzisiaj są Chiny. Trump miękko się wycofał i powiedział, że jest to kwestia do ustalenia z amerykańskimi firmami - zauważył gość Tomasza Terlikowskiego.

Podkreślił, że Chiny prawdopodobnie nie uzyskają chipów. Rozwijają natomiast krajową produkcję.

"Doszło do eskalacji"

Jak twierdzi Radosław Pyttel, w temacie dostępu do metali ziem rzadkich i ceł USA na Chiny doszło do deeskalacji. Prezydent USA zapowiedział, że cła na większość chińskich towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych zostaną obniżone z 57 do 47 proc. W zamian Chiny miały obiecać ograniczenie przepływu chemikaliów do wytwarzania fentanylu, z którego powodu umiera ok. 100 tysięcy Amerykanów rocznie.

(Trump - red.) był bardzo wylewny. Mówił, że wiele osiągnął. To może wprowadzić w ekscytację jego zwolenników, szczególnie amerykańskich rolników, bo Trump twierdzi, że Chiny będą kupować duże ilości soi z USA. Mówi, że załatwił dostęp do metali ziem rzadkich nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla świata - analizował ekspert.

Ukraina na drugim planie

Donald Trump zapowiedział współpracę z Chinami w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Według Radosława Pyffela, "mimo uśmiechów i deklaracji", nie uważa scenariusza współpracy za wysoce prawdopodobny, z uwagi na interes Chin. Zdaniem gościa Tomasza Terlikowskiego, Chiny pilnują, aby Rosja nie odwróciła się w stronę USA, ponieważ to uczyniłoby z Amerykanów zbyt potężnych przeciwników dla Chin.

"Dla Trumpa liczy się Excel"

Zdaniem Radosława Pyffela, prezydent USA zwraca uwagę głównie na bilans zysków i strat w stosunkach międzynarodowych.

Dla Trumpa liczy się Excel i jest zysk albo strata Ameryki. Te wielkie koncepcje, jak koncepcja osi zła, istnieją u nas. A Trump? Jeżeli rozważa rozmowę z Kim Dzong Unem to moim zdaniem ten konstrukt już nie do końca istnieje. Trump raczej załatwia deale, sprawdza czy jest na plusie. Tak wyglądają pierwsze reakcje po rozmowach Trumpa - podsumował gość Radia RMF24.

Współpraca: Karolina Galus