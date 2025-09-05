Karolina Bućko - przewodnicząca Państwowej Komisji ds. pedofilii - złożyła rezygnację. Taką informację przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Karolina Bućko / Archiwum RMF FM

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że rezygnacja Karoliny Bućko została złożona z dniem dzisiejszym. Nie wiadomo, co było powodem takiej decyzji.

Jak tłumaczył Hołownia, Prezydium Sejmu musi teraz zgłosić nowego kandydata na przewodniczącego komisji ds. pedofilii, a ostatecznego wyboru dokona Sejm.

Mamy zaplanowane w przyszłym tygodniu specjalne spotkanie prezydium Sejmu, żeby się do zaproponowania takiej kandydatury Sejmowi przygotować - dodał marszałek.

Kim jest Karolina Bućko?

Karolina Bućko została szefową komisji ds. pedofilii pod koniec 2023 r.

Bućko ukończyła studia prawnicze na UAM w Poznaniu, ukończyła aplikację komorniczą, prokuratorską i adwokacką. Prowadzi własną kancelarię adwokacką.

Wielokrotnie reprezentowała w sądzie ofiary przestępstw "przeciwko wolności seksualnej i obyczajności" oraz "innych przestępstw natury seksualnej". Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z przemocą domową, prowadzi m.in. szkolenia w tym obszarze o Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Czym zajmuje się komisja?

Państwowa Komisja ds. Pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Przyjmuje ona zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu, i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W końcu marca 2023 r. rezygnację z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii złożył prof. Błażej Kmieciak.