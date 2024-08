​Poznańska policja apeluje, by zgłaszały się pokrzywdzone przez 20-latka, który jest podejrzany o serie napaści na kobiety w centrum miasta. Mężczyzna dotykał je w miejsca intymne i uciekał. Przyznał się do winy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tej pory 20 latek usłyszał sześć zarzutów.

Mężczyzna podjeżdżał na rowerze do idących chodnikiem kobiet, dotykał je w miejsca intymne, po czym odjeżdżał. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. W przeszłości był notowany za sprawę narkotykową, uszkodzenie mienia, występki z ruchu drogowego - mówił rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Policjanci ustalili, że ofiar 20-latka może być dużo więcej niż sześć kobiet, które przesłuchano do tej pory. Funkcjonariusze chcą dotrzeć do molestowanych w ostatnich tygodniach kobiet, by mężczyzna odpowiedział za wszystkie swoje czyny.

W trosce o komfort pokrzywdzonych komendant Komisariatu Policji Poznań-Grunwald wyznaczył do prowadzenia tej sprawy st. asp. Karolinę Tokaj-Glińską, bardzo doświadczoną policjantkę wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Prokurator na wniosek policjantów nałożył na podejrzanego dozór policyjny, zakaz zbliżania się oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi kobietami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

W Prokuraturze Rejonowej Poznań Grunwald zostało wszczęte w tej sprawie śledztwo.