W dwa tygodnie do programu „wGotowości” zgłosiło się 18 tys. osób – poinformował w sobotę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas inauguracji tego programu w Krakowie. Dodał, że największe nim zainteresowanie jest w woj. mazowieckim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

Zobacz również:

Drony nad lotniskiem w Eindhoven. Ruch lotniczy wstrzymany, służby w gotowości

  • Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl.

W sobotę w Krakowie oficjalnie zainaugurowano pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”.

Program skierowany jest do wszystkich obywateli, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu obronności, bez konieczności wstępowania do wojska.

Cztery moduły szkoleniowe

Szkolenia obejmują cztery moduły: kurs podstawowy, kurs przetrwania, kurs medyczny oraz kurs infohigieny

Uczestnicy mogą wybrać kurs jednodniowy lub czterodniowy. Zajęcia prowadzone są przez żołnierzy w 130 jednostkach wojskowych w całej Polsce przez najbliższe cztery weekendy.

Spore zainteresowanie Polaków

W ciągu dwóch tygodni do programu zgłosiło się prawie 18 tysięcy osób. To bardzo dobry wynik. Szacowaliśmy, że taką liczbę osiągniemy po miesiącu, może dłuższym czasie zaangażowania w promocję tego projektu – ocenił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 

W pierwszym dniu szkoleń udział zadeklarowało około 11,5 tysiąca osób, a frekwencja wyniosła 70 procent.

Minister podkreślił, że w szkoleniach bierze udział wiele kobiet. Pierwsze statystyki pokazują, że 55 proc. stanowią mężczyźni, ale 45 proc. stanowią kobiety. To jest bardzo dobry wynik – zaznaczył.

Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw: mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Szkolenia mają na celu nie tylko przygotowanie do sytuacji wojennych, ale także do reagowania w kryzysowych sytuacjach cywilnych, takich jak udzielanie pierwszej pomocy czy ewakuacja.

Minister Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wojsko jest przygotowane do przeszkolenia wszystkich chętnych. 

Ćwiczenia 'wGotowości' są innowacyjne. Na taką skalę w jednym dniu jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dużo osób do przeszkolenia, więc tym bardziej jest to wyzwanie dla sił zbrojnych, któremu podołamy, któremu wojsko da radę, bo jest bardzo dobrze do tego przygotowane – podkreślił.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankiety, które posłużą do ulepszania programu. Minister zachęcał do udziału wszystkich zainteresowanych: Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy się jeszcze nie zarejestrowali. W mObywatelu zajmuje to osiem sekund. Jesteśmy w gotowości do przeszkolenia wszystkich obywateli Rzeczypospolitej w celu budowy siły i obronności społeczeństwa – zadeklarował szef MON.