W dwa tygodnie do programu „wGotowości” zgłosiło się 18 tys. osób – poinformował w sobotę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas inauguracji tego programu w Krakowie. Dodał, że największe nim zainteresowanie jest w woj. mazowieckim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

/ Łukasz Gągulski / PAP

W sobotę w Krakowie oficjalnie zainaugurowano pilotaż programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”.

Program skierowany jest do wszystkich obywateli, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu obronności, bez konieczności wstępowania do wojska.

Cztery moduły szkoleniowe

Szkolenia obejmują cztery moduły: kurs podstawowy, kurs przetrwania, kurs medyczny oraz kurs infohigieny.

Uczestnicy mogą wybrać kurs jednodniowy lub czterodniowy. Zajęcia prowadzone są przez żołnierzy w 130 jednostkach wojskowych w całej Polsce przez najbliższe cztery weekendy.

Spore zainteresowanie Polaków

W ciągu dwóch tygodni do programu zgłosiło się prawie 18 tysięcy osób. To bardzo dobry wynik. Szacowaliśmy, że taką liczbę osiągniemy po miesiącu, może dłuższym czasie zaangażowania w promocję tego projektu – ocenił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W pierwszym dniu szkoleń udział zadeklarowało około 11,5 tysiąca osób, a frekwencja wyniosła 70 procent.

Minister podkreślił, że w szkoleniach bierze udział wiele kobiet. Pierwsze statystyki pokazują, że 55 proc. stanowią mężczyźni, ale 45 proc. stanowią kobiety. To jest bardzo dobry wynik – zaznaczył.