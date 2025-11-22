W sobotę wieczorem wstrzymany został ruch lotniczy na lotnisku Eindhoven w Holandii. Wszystko dlatego, że w okolicy portu zauważono drony. Na miejscu jest policja i żandarmeria wojskowa.

Zobacz również:

Drony nad bazą wojskową. Holendrzy użyli broni

  • Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl.

"Ruch lotniczy na lotnisku w Eindhoven na południu Holandii został zawieszony w sobotę wieczorem z powodu wielokrotnego zaobserwowania dronów" - poinformował holenderski minister obrony Ruben Brekelmans w poście na X.

Dodał, że na miejscu pojawiły się siły obrony przeciwdronowej, które są gotowe do interwencji w razie zagrożenia. 

Obecni są także funkcjonariusze policji oraz żandarmeria wojskowa.

"Trwa dochodzenie. W razie konieczności podejmiemy odpowiednie działania" – podkreśla holenderski minister obrony.  

Na razie nie wiadomo, kiedy ruch lotniczy zostanie wznowiony. 

Drony zauważono także w piątek blisko bazy lotniczej Volkel na północ od Eindhoven. Wojsko próbowało strącić bezzałogowce, ale dronom udało się odlecieć.