W sobotę wieczorem wstrzymany został ruch lotniczy na lotnisku Eindhoven w Holandii. Wszystko dlatego, że w okolicy portu zauważono drony. Na miejscu jest policja i żandarmeria wojskowa.

/ Shutterstock

"Ruch lotniczy na lotnisku w Eindhoven na południu Holandii został zawieszony w sobotę wieczorem z powodu wielokrotnego zaobserwowania dronów" - poinformował holenderski minister obrony Ruben Brekelmans w poście na X.

Dodał, że na miejscu pojawiły się siły obrony przeciwdronowej, które są gotowe do interwencji w razie zagrożenia.

Obecni są także funkcjonariusze policji oraz żandarmeria wojskowa.