W Chrząstawie Małej (pow. wrocławski) doszło w środowe popołudnie do zderzenia samochodu z pociągiem Kolei Dolnośląskich. Przewoźnik wprowadził zastępczą komunikację autobusową.

Pociąg Kolei Dolnośląskich, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o zderzeniu potwierdził oficer dyżurny ze stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu. Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zderzenia samochodu osobowego z pociągiem - przekazał.

Wiadomo o jednej osobie poszkodowanej. Nie ma informacji o pasażerach pociągu, którzy mogli ucierpieć w wyniku zderzenia.

Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Wrocław - Dobrzykowice - Jelcz-Laskowice.

Koleje Dolnośląskie wprowadziły tam zastępczą, tymczasową komunikację autobusową.