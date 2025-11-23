Piłkarka Barcelony Ewa Pajor zdobyła bramkę, a jej drużyna wygrała na wyjeździe z Levante 4:0. Reprezentantka Polski z dziewięcioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelczyń ligi hiszpańskiej wraz ze swoją klubową koleżanką Claudią Piną.

Zobacz również:

  • Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl.

Barcelona w meczu z Levante objęła prowadzenie w 14. minucie. Portugalka Kika Nazareth podała do Pajor, która pokonała bramkarkę Annę Alvarez. 

Jeszcze w pierwszej połowie "Duma Katalonii" mogła podwyższyć prowadzenie, lecz rzutu karnego nie wykorzystała Pina. Hiszpańska skrzydłowa w 51. min asystowała przy bramce Nazareth na 2:0.

Pajor rozegrała 65 minut. Zmieniła ją Norweżka Caroline Graham Hansen. 

W 72. minucie na 3:0 podwyższyła Pina, która tym razem nie pomyliła się z rzutu karnego. 

W doliczonym czasie wynik meczu na 4:0 ustaliła Alexia Putellas. 

Po 12. kolejkach Barcelona na 33 pkt i prowadzi w lidze hiszpańskiej. Drugie miejsce ze stratą sześciu punktów zajmuje Real Sociedad San Sebastian. 

Trzeci jest Real Madryt - 26 pkt.

Pajor przyjeżdża na zgrupowanie

Ewa Pajor w poniedziałek przyjedzie do Gdańska na ostatnie w tym roku zgrupowanie reprezentacji Polski kobiet. 

Biało-Czerwone rozegrają mecze towarzyskie ze Słowenią (28 listopada) i Łotwą (2 grudnia).