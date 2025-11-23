Piłkarka Barcelony Ewa Pajor zdobyła bramkę, a jej drużyna wygrała na wyjeździe z Levante 4:0. Reprezentantka Polski z dziewięcioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelczyń ligi hiszpańskiej wraz ze swoją klubową koleżanką Claudią Piną.

Barcelona w meczu z Levante objęła prowadzenie w 14. minucie. Portugalka Kika Nazareth podała do Pajor, która pokonała bramkarkę Annę Alvarez.

Jeszcze w pierwszej połowie "Duma Katalonii" mogła podwyższyć prowadzenie, lecz rzutu karnego nie wykorzystała Pina. Hiszpańska skrzydłowa w 51. min asystowała przy bramce Nazareth na 2:0.

Pajor rozegrała 65 minut. Zmieniła ją Norweżka Caroline Graham Hansen.

W 72. minucie na 3:0 podwyższyła Pina, która tym razem nie pomyliła się z rzutu karnego.

W doliczonym czasie wynik meczu na 4:0 ustaliła Alexia Putellas.