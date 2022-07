Sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi. O pociągnięcie do odpowiedzialności Brauna m.in. za niestosowanie się do nakazu noszenia maseczki w okresie pandemii wnioskował Komendant Główny Policji.

Grzegorz Braun / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS) po tajnym głosowaniu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski Komendanta Głównego Policji o pozbawienie Brauna immunitetu.

Policja wystąpiła z dziesięcioma wnioskami dotyczącymi wyrażenia zgody przez Sejm na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej za wykroczenia. Wnioski zostały złożone w okresie od maja do grudnia 2021 r.

Jak wyjaśniły na posiedzeniu komisji policjantki reprezentujące Komendanta Głównego Policji, dziewięć wniosków dotyczyło tak naprawdę jednego zachowania, czyli nieprzestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa maseczką w okresie, kiedy taki obowiązek wynikał ze stosownych rozporządzeń.

Policjantki mówiły, że Braun nie zakrywał nosa i ust m.in. podczas konferencji prasowych, większych spotkań w Rzeszowie i w Warszawie, a także podczas wejścia na teren komendy Policji w Rzeszowie. Nie miał maseczki również, gdy przybył na posiedzenie Rady Miasta Rzeszowa.

Natomiast ostatni, dziesiąty wniosek dotyczył naruszenia zasad ruchu drogowego, czyli złamania zakazu jazdy w obu kierunku podczas zgromadzenia publicznego w Warszawie w październiku 2021 r.

"Sprawa ma charakter kompletnej groteski"

Braun, odpowiadając na stawiane wobec niego zarzuty ws. niestosowania się do nakazu noszenia maseczki, stwierdził, że "sprawa ma charakter kompletnej groteski". Poseł Konfederacji odnosząc się do rozporządzeń ws. noszenia maseczek, stwierdził, że "było to oczywiście, jak cała polityka walki z mniemaną pandemią, prawo kaduka, któremu nadano pozory praworządności".

Policja i inne służby były kierowane na ten front walki z własnym narodem, do nękania obywateli na ulicach, we wnętrzach i w urzędach. I ja również znalazłem się w orbicie takich działań policji - powiedział Braun.

Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej.