20 stycznia 2025 roku Donald Trump wrócił do Białego Domu. Jak jego działania zmieniły Stany Zjednoczone i świat? O tym porozmawiamy w specjalnej debacie Faktów RMF FM i Radia RMF24, którą we wtorek 20 stycznia o 11:00 poprowadzi Tomasz Terlikowski.

Donald Trump. Rok prezydentury. Debata w RMF24 i Faktach RMF FM / RMF FM

Dokładnie rok temu 20 stycznia Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Eksperci już wówczas wskazywali, że jego druga kadencja będzie znacząco różniła się od pierwszej, między innymi ze względu na osoby, którymi prezydent się otoczył.

Wojna celna, atak na Iran, interwencja w Wenezueli, roszczenia wobec Grenlandii, zaostrzenie polityki migracyjnej. Jak te decyzje podejmowane przez prezydenta Donalda Trumpa w ostatnich miesiącach oceniają dziś Amerykanie? Co mówi o nich świat? Czy amerykańska administracja pod obecnym przywództwem posunie się jeszcze dalej? Czy Trump wreszcie przyczyni się do zakończenia wojny w Ukrainie?

Odpowiedzi na te pytania poszukamy w specjalnej debacie "Rok Trumpa" w Radiu RMF24 i Faktach RMF FM. Początek punktualnie o 11:00 we wtorek 20 stycznia, w rocznicę zaprzysiężenia Donalda Trumpa.

Debatę poprowadzi Tomasz Terlikowski, a jego gośćmi w studiu będą: prof. Bohdan Szklarski (amerykanista, Uniwersytet Warszawski), Andrzej Kohut (amerykanista, prowadzący "Przegląd zagraniczny" w Radiu RMF24, Ośrodek Studiów Wschodnich) oraz Marek Wąsiński (Polski Instytut Ekonomiczny). Podczas dyskusji połączymy się także z amerykańskim korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim.

Posłuchajcie na żywo w Radiu RMF24, Faktach RMF FM, a także na YouTubie RMF24.