Nawrocki podziękował Dudzie za wręczony prezent. Bóg zapłać, dziękuję. Wielki zaszczyt. Po 10 latach nie powinienem być zdziwiony, ale to jest dzieło - odpowiedział prezydent elekt.

To jest też kawał życia, jak to przeczytasz, to będziesz mnie lepiej znał - powiedział Duda.

Prywatne zdjęcia w książce

Książka liczy 640 stron i zawiera ponad 250 ilustracji - w tym wiele wcześniej niepublikowanych zdjęć z telefonu Dudy i rodzinnego archiwum. Wysyłka zamówionych książek ma ruszyć 6 sierpnia, czyli w dniu, w którym zostanie zaprzysiężony jako nowy prezydent Karol Nawrocki.