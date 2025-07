Miarka się przebrała. Niech prokurator wyjaśnia dalej tę sprawę. Jednak z uwagi na to, że wieść gminna naniesie, że również prokuratorzy mają udziały w spółce zieleń, to składamy oddzielne zawiadomienie do CBA i UOKiK-u, aby mieć pewność, że ta sprawa od A do Z zostanie wyjaśniona - stwierdził.

Miasto reaguje. "Podtrzymujemy nasze stanowisko

Z kolei rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Zygmunt Gołąb zapewnił, że postępowanie przetargowe na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych odbyło się zgodnie ze wszystkimi wymogami ustawy prawa zamówień publicznych. Podkreślił, że w odpowiedzi na interwencję poselską Płażyńskiego szczegółowo opisano procedury.

Podtrzymujemy w pełni nasze stanowisko przedstawione w tym dokumencie - podkreślił.

W maju 2025 roku ówczesny rzecznik GZDiZ Patryk Rosiński informował, że warunki przetargu miały zapewnić odpowiedni poziom usług. Zwracał uwagę, że mogły do niego przystąpić wszystkie firmy z Unii Europejskiej.

Wymóg utrzymania przynajmniej 70 hektarów cmentarzy przez minimum 2 lata miał dać pewność, że do przetargu zgłoszą się firmy, które są w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie blisko 100 hektarów gdańskich cmentarzy komunalnych - mówił Rosiński.

Podkreślił także, że miasto nie ma wpływu na decyzje prywatnych firm o udziale w postępowaniu.