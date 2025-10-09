Władze klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej nałożyły karę finansową na posła Franciszka Sterczewskiego za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach Sejmu. Poinformował o tym rzecznik klubowej dyscypliny, poseł Tomasz Nowak. W przypadku Sterczewskiego powodem absencji był udział w międzynarodowej flotylli humanitarnej zmierzającej do Strefy Gazy.

Poseł KO Franciszek Sterczewski po powrocie do kraju / Paweł Supernak / PAP

Każdy poseł, który nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i nie został usprawiedliwiony, w sensie takim, że nie przedstawił formalnego usprawiedliwienia, podlega karze finansowej - powiedział w czwartek rzecznik dyscypliny klubowej Tomasz Nowak. Taka kara, dodał, została więc nałożona na posła Franciszka Sterczewskiego, bo nie usprawiedliwił on swojej nieobecności w Sejmie od września, gdy był uczestnikiem flotylli z pomocą dla strefy Gazy.



Franciszek Sterczewski wraz z innymi Polakami - Omarem Farisem, Niną Ptak oraz brytyjską dziennikarką polskiego pochodzenia Ewą Jasiewicz - uczestniczył w Globalnej Flotylli Sumud. W skład konwoju wchodziło ponad 470 osób z 47 państw. Celem misji było dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W ubiegłym tygodniu izraelska marynarka wojenna przechwyciła flotyllę na wodach międzynarodowych, przejmując 42 statki i zatrzymując ich załogi. Uczestnicy zostali następnie deportowani do swoich krajów.

Po powrocie do Polski poseł Sterczewski wyraził rozczarowanie postawą szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Pytał m.in., dlaczego w czasie, kiedy uczestnicy Flotylli robili wszystko, żeby "zakończyć ludobójstwo", zwrócić uwagę świata na to, co tam się dzieje, szef MSZ "bagatelizował sytuację".

Spór o odpowiedzialność i koszty ewakuacji

W trakcie trwania misji minister Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych sondę, w której pytał, czy państwo polskie powinno pokrywać koszty ewakuacji obywateli, którzy udają się w rejon wojny mimo ostrzeżeń. W odpowiedzi poseł Sterczewski podkreślił, że jako parlamentarzysta czuje obowiązek działania w miejscach, gdzie łamane są prawa człowieka, i zaapelował o solidarność z Palestyńczykami.

Dyskusja wśród polityków Koalicji Obywatelskiej

Wewnątrz klubu Koalicji Obywatelskiej sprawa udziału Sterczewskiego w flotylli budzi mieszane uczucia. Część parlamentarzystów nie chciała oficjalnie komentować sytuacji, choć niektórzy wyrażali niezadowolenie z powodu upublicznienia numeru telefonu ministra Sikorskiego przez posła.

Posłanka Klaudia Jachira, znana z niekonwencjonalnych działań, oceniła, że Sterczewski powinien potraktować udział w misji jako inicjatywę prywatną i nie angażować w nią instytucji państwowych. Zasugerowała również, by poseł podziękował MSZ za szybką interwencję oraz rozważył swoją dalszą przynależność do klubu KO.

Trwający konflikt w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, kiedy to Hamas zaatakował południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według izraelskich źródeł w Strefie Gazy wciąż przetrzymywanych jest 47 izraelskich zakładników, z czego co najmniej 20 ma być nadal żywych. W wyniku izraelskich działań odwetowych, według władz kontrolowanych przez Hamas, zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków.

Jak podaje agencja Reutera, podpisanie porozumienia dotyczącego pierwszej fazy planu zakończenia wojny w Strefie Gazy ma nastąpić w czwartek. Po podpisaniu dokumentów walki między Izraelem a Hamasem mają zostać wstrzymane.