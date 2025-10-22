32 procent badanych pozytywnie oceniło pracę Sejmu, negatywnie zaś 52 proc. Senat dobrze oceniło natomiast 35 proc. respondentów, a źle - 39 proc. Działalność prezydenta Karola Nawrockiego uznało za dobrą 51 proc. ankietowanych, przy 26 procentach niekorzystnych opinii o postawie głowy państwa - wynika z sondażu CBOS.

Prezydent Karol Nawrocki traci poparcie w społeczeństwie. Tak wynika z sondażu CBOS / Marcin Obara / PAP

W najnowszym sondażu CBOS Polacy ocenili pracę Sejmu, Senatu i prezydenta.

Tylko 32 procent Polaków pozytywnie ocenia pracę Sejmu. Znacznie większa jest grupa niezadowolonych.

Nieco lepiej oceniany jest Senat. Pozytywnie o jego pracy wypowiedziało się 35 procent ankietowanych.

W przypadku prezydenta Karola Nawrockiego, 51 procent respondentów ocenia jego działalność pozytywnie.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Jak wynika z badania, w październiku prace Sejmu pozytywnie oceniło jedynie 32 proc. respondentów, choć to i tak wzrost o 1 pkt procentowy względem wrześniowego badania. Zdecydowanie większa jest grupa niezadowolonych z pracy polskiego parlamentu. To według październikowego sondażu 52 proc., co stanowi wzrost o 2 pkt proc. 16 procent badanych nie ma zdania na ten temat - to akurat spadek o 3 punkty procentowe.

Z kolei o pracach Senatu dobrze wypowiedziało się 35 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.). Negatywnie działania izby wyższej parlamentu oceniło natomiast 39 respondentów (bez zmian). 26 procent odpowiedziało "trudno powiedzieć" - spadek o 2 pkt procent.

Co Polacy sądzą o pracy prezydenta? Sondaż CBOS

W sondażu badani pytani byli również działalność prezydenta Karola Nawrockiego.

Pozytywnie na ten temat wypowiedziała się w październiku ponad połowa badanych - 51 proc. To spadek o 3 punkty notowań głowy państwa w odniesieniu do wrześniowego sondażu. Negatywnie - 26 proc. (bez zmian), ocenia a 23 procent nie ma w tej sprawie zdania - wzrost o 3 pkt proc.

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób, w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. - CATI i 16,3 proc. - CAWI.