Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego VAT do 240 tys. zł, inwestycje w Polsce takich firm, jak Google, Microsoft czy Amazon, budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu, budowa nowych terminali Baltic Hub w Gdańsku i 30 nowych stacji przesyłowych, wzrost PKB do 4 proc., deregulacje dla przedsiębiorców, powstanie nowej fabryki AI w Poznaniu - te działania zapowiedział w poniedziałek premier Donald Tusk, ujawniając szczegóły nowego planu gospodarczego na 2025 rok. Ogółem na inwestycje w Polsce przeznaczone zostało 650 miliardów złotych.

Donald Tusk ogłosił plan gospodarczy na 2025 rok. "Inwestycje, inwestycje, inwestycje" / Paweł Supernak / PAP

12:06

Od przyszłego roku podniesiemy limit zwolnienia podmiotowego w VAT do 240 tys. zł (...). Zlikwidujemy obowiązek sporządzania tzw. strategii podatkowych. Zajmujemy się także kwestią tzw. przedawnień podatkowych (...). "Podatek miedziowy" będzie obniżony, a w 2026 roku wpływy będą niższe o 0,5 mld zł (...). Ten plan to nie zamknięta lista. To kierunek, w którym idziemy - powiedział na końcu minister finansów.

12:02

Jeśli chodzi o kolej, realizujemy modernizację tzw. nadorzanki, czyli linii Wrocław-Szczecin oraz magistrali nr 201. Usprawni to transport ładunków do Czech, Słowacji i dalej na południe Europy. To 200 miliardów zł, ale to kluczowe dla budowania naszej konkurencyjności - powiedział minister finansów.

12:00

Planujemy budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu czy nowych terminali Baltic Hub w Gdańsku - zapowiedział Domański.

11:55

Będziemy aktywnie rozwijać AI. Sztuczna i inteligencja zdecyduje o kolejności Polski w europejskim wyścigu technologicznym. Mamy zabezpieczone m.in. ponad 200 milionów zł dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowego, gdzie powstanie kolejna fabryka AI (...). Rząd przeznaczy 300 mln zł na 'fundusz deep tech' - mówił dalej.

11:53

65 miliardów złotych zainwestujemy w rozwój stacji przesyłowych. Oznacza to budowę 30 nowych, nowoczesnych stacji energetycznych i modernizację 110 już istniejących - powiedział.

11:50

Polska staje się wielkim placem energetycznej budowy. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której ceny energii stają się atutem w rywalizacji z europejskimi i światowymi rywalami. Z całą pewnością nie można tego zrobić za pomocą populistycznych haseł, a inwestycji - mówił dalej Domański.

11:48

Priorytety to: inwestycje w naukę i badania, transformacja energetyczna, nowoczesne technologie, rozwój portów i modernizacja kolei, dynamiczny rynek kapitałowy. Rzecz najważniejsza to jednak wsparcie i współpraca z biznesem (...). Będziemy rozwijać nowe instytucje i inwestować w naukę - ogłosił.

11:45

Po premierze Donaldzie Tusku głos zabrał minister finansów Andrzej Domański.

Jesteśmy w grupie liderów, jeśli chodzi o europejską gospodarkę. Jesteśmy 6. największą gospodarką UE. Oczekujemy wzrostu PKB sięgającego 4 proc. i to jest efekt m.in. odblokowania środków z KPO. Nasza strategia to inwestycje, inwestycje i inwestycje (...). Przed nami wyzwania i szanse - rozpoczął.

11:43

Ludzie, z którymi rozmawiam (w Europie – przy. red.), wiedzą, że jeśli nic złego się nie stanie, Polska ich dogoni. Jestem też dumny, że w Polsce wzrosły różnego rodzaju indeksy: wolność słowa, prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości. Jak wiecie są instytucje, które to mierzą i wiecie, jak ważny jest na przykład stabilny system prawny - powiedział Donald Tusk.

11:34

Premier poinformował - ws. deregulacji dla przedsiębiorców - że już teraz zleca przygotowanie rekomendacji do zmian, które nie wymagają ustaw. Od jutra byśmy zaczęli - powiedział i zapowiedział, że z przedsiębiorcami - drobnymi, średnimi i dużymi - zamierza spotykać się regularnie.

11:30

"Deregulacja" to kolejne ważne słowo. Musimy przejść od sloganów do kontretnych decyzji. Ona ma ułatwić życie i uwolnić przestrzeń dla polskich przedsiębiorców. Musimy przygotować te najprostsze akty deregulacyjne uwalniające wasz czas, portfele, od niepotrzebnych ciężarów - mówił dalej.

Premier zaproponował Rafałowi Brzosce przygotowanie działań deregulacyjnych dla firm.

11:26

W ciągu najbliższych siedmiu lat zainwestujemy w kolej 180 miliardów złotych. To też inwestycje w infrastrukturę drogową, nie tylko kolejową - powiadomił premier.

11:23

Z Googlem rozmawiam m.in. o działaniach, które uczynią nasze sieci energetyczne "inteligentymi". Mamy dużo rezerw, które niekoniecznie wymagają stawiania czegoś od nowa (...). Wszyscy jesteśmy gotowi do wyścigu o najnowocześniejsze źródła energii. Musimy też mówić o infrastrukturze transportowej - powiedział Donald Tusk.

11:23

Jesteśmy po decyzji o pierwszej elektrowni jądrowej tam u mnie, na Kaszubach. Jesteśmy gotowi do wskazania drugiej lokalizacji - ogłosił.

11:21

Będziemy dochodzili do 4 proc. wzrostu w roku 2025. Jak rozmawia się z gigantami technologicznymi, to oni mówią jedno: w Polsce opłaca się inwestować - mówił dalej.

11:17

Nieprzypadkowo duże pieniądze będziemy inwestowali w bezpieczeństwo. To oczekiwania nie tylko naszych inwestorów, ale także zagranicznych. Miło mi poinformować, że jesteśmy zaawansowali w rozmowach z gigantami technologicznymi: Google, Amazon, Microsoft. Liderzy, szefowie tych firm, będą moimi gośćmi w najbliższych dniach i będziemy dopinali ich plany inwestycyjne - ogłosił premier.

11:14

Elementem mądrej infrastruktury jest na przykład wzmocnienie polskich portów. Chodzi o całą logitykę, oś północ-południe, która staje się kluczowym elementem bezpieczeństwa. Do 2030 roku powinniśmy potroić przeładunki w polskich portach - powiedział premier.

Zaznaczył także, że ma wielką satysfakcję, że "90 proc. tego, co polskie firmy i producenci eksportują i importują, obsługują polskie porty". To jest też absolutny rekord wszechczasów - mówił.

11:11

Inwestycje w 2025 roku to ponad 650 miliardów złotych. To kwota rekordowa. Takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki (...). To oznacza rozpędzanie polskiej gospodarki. Najważniejsze są: zielona energia, bezpieczeństwo, infrastruktura i gospodarka - ogłosił Donald Tusk.

11:09

Dzisiaj światło w Europie jest widoczne z Polski, z każdej polskiej firmy, z każdego polskiego domu (...). Możliwe jest przegonienie tych, którzy patrzyli na nas z góry. Rok przełomu to inwestycje, inwestycje i inwestycje. Mówimy nie tylko o tych przyszłych, ale i tych, które stały się już faktem - mówił Donald Tusk.

11:05

To szczególny moment. Rok 2025 będzie rokiem przełomu, pozytywnego przełomu, na który czekaliśmy tak długo po tych dramatycznych wydarzeniach, jakie dotknęły nasz kraj, ale też cały świat, na przykład pandemii (...). Mamy dziś ogromne ambicje i marzenia, chodzi o to, żeby wrócić do marzenia Bolesława Chrobrego - rozpoczął premier.

Premier powiedział, że będzie chciał, aby została powołana Rada Gospodarcza złożona również z naukowców. Wyraził nadzieję, że rada będzie pracowała już przed tegoroczną, okrągłą rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego, przypadającą 18 kwietnia.

10:51

Jak będzie wyglądała polska gospodarka, jak ten przełom będzie wyglądał - o tym będę rozmawiał ze światem polskiej przedsiębiorczości, biznesu, z ludźmi polskiej gospodarki 10 lutego w gmachu giełdy. Ogłosimy tam bardzo ambitny program Polski jako lidera wzrostu, lidera gospodarki, Polski rozpędzonej - zapowiadał Donald Tusk 30 stycznia.

10:45

O godz. 11:00 premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański wezmą udział w wydarzeniu "Polska. Rok przełomu".