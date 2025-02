Propozycję nowych kredytów dla rolników może przedstawić w przyszłym tygodniu premier Donald Tusk. Tak zapowiada w rozmowie z RMF FM minister rolnictwa Czesław Siekierski. Donald Tusk w poniedziałek ma przedstawić plan gospodarczy dla Polski w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jedna z propozycji, jaką możemy poznać po weekendzie, dotyczy programu niskooprocentowanych kredytów dla części rolników.

To mogą być wsparcia i ułatwienia w zakresie inwestowania dla branż i działów, w których chcemy przyspieszyć rozwój. Tam trzeba dać preferencje kredytowe. Ważna jest pomoc dla gospodarstw trzodowych, zwłaszcza dla hodowców trzody w cyklu zamkniętym - zapowiada w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski.

Rolnicy, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz, komentują, że czekają na szczegóły. Liczą nie tylko na kredyty, ale też na odszkodowania za straty, które ponoszą przez zmiany klimatu.

Plan, który w poniedziałek ma zaprezentować Donald Tusk, ma dotyczyć strategii polskiego rządu na najbliższe lata, jeśli chodzi o gospodarkę. Jednym z tematów mają być inwestycje.

Odszkodowania za suszę

Minister rolnictwa obiecuje też, że będą pieniądze dla rolników, których straty spowodowane suszą wynoszą mniej niż trzydzieści procent. To odpowiedź na wiele sygnałów od rolników, którzy skarżą się na obecne przepisy.

Zgodnie z nimi - warunkiem koniecznym, by otrzymać odszkodowanie, są straty w uprawach powyżej trzydziestu procent. Część rolników skarży się też na niedoskonałe działanie tzw. aplikacji suszowej, która może nie doszacować skali strat.

Rolnicy z mniejszymi stratami, poniżej trzydziestu procent, mogą liczyć na wsparcie, to będzie pomoc na gospodarstwo, niezależnie od wielkości strat, to ma charakter wsparcia socjalnego. O szczegółach będziemy informować, to będzie kwota w granicach trzech tysięcy złotych, musimy przygotować rozporządzenie, które przejdzie przez procedury Rady Ministrów. Chcemy, żeby te pieniądze trafiły do rolników na przełomie marca i kwietnia - zapowiada w RMF FM szef resortu rolnictwa.