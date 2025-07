Brytyjskie zakłady BAE Systems w Lancashire zaprezentowały projekt nowego załogowego, naddźwiękowego myśliwca Tempest. Jak informuje dziennik "The Telegraph", samolot ma wejść do służby w Wielkiej Brytanii, Japonii i Włoszech od 2035 roku w ramach międzynarodowego programu Global Combat Air Programme (GCAP).

Myśliwiec ma wykorzystywać nowoczesne technologie umożliwiające współpracę z innymi statkami powietrznymi, dronami, satelitami, a także z siłami lądowymi (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dłuższy, silniejszy, groźniejszy

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, Tempest ma mieć 19 metrów długości, co czyni go większym od myśliwców F-35B (15,6 m) oraz Eurofighter Typhoon (15,96 m). Nowa maszyna będzie wyposażona w większe zbiorniki paliwa, co znacząco wydłuży jej zasięg operacyjny, oraz w pojemniejsze wnęki na uzbrojenie.

Myśliwiec ma wykorzystywać nowoczesne technologie umożliwiające współpracę z innymi statkami powietrznymi, dronami, satelitami, a także z siłami lądowymi. "The Telegraph" sugeruje, że Tempest został zaprojektowany z myślą o długodystansowych misjach prowadzonych głęboko na terytorium przeciwnika, gdzie łączność z bazą może być niemożliwa. Według szacunków gazety, samolot będzie mógł przelecieć nawet 2500 kilometrów - to odległość pozwalająca dotrzeć z brytyjskiej bazy aż do Moskwy. Dla porównania, zasięg Typhoona na jednym zbiorniku wynosi około 1300 km, a F-35B - około 1000 km.