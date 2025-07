Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie reprezentować Polskę 2050 przy negocjacyjnym stole liderów koalicji - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na czas urlopu wskazał minister funduszy jako swoją pełnomocniczkę, o czym miał zostać poinformowany premier Donald Tusk.

Szymon Hołownia i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Marcin Obara / PAP

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została wyznaczona przez Szymona Hołownię do reprezentowania Polski 2050 podczas negocjacji liderów koalicji.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przebywający na urlopie do 18 lipca, oficjalnie poinformował premiera Donalda Tuska o swojej decyzji.

Pełczyńska-Nałęcz będzie uczestniczyć w rozmowach z Donaldem Tuskiem, Włodzimierzem Czarzastym i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

W ostatnich dniach Polska 2050 zmaga się z kryzysem wewnętrznym, związanym m.in. z nocnym spotkaniem Hołowni z politykami PiS.

Członkowie klubu Polska 2050 zapewniają o jedności partii, choć przyznają, że kryzys jest faktem. Szczegóły poniżej!

Według informacji RMF FM do kolejnych, ostatnich negocjacji liderów koalicji ma dołączyć Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To właśnie minister funduszy na ostatniej prostej negocjacji ma reprezentować Polskę 2050 w trakcie rozmów z Donaldem Tuskiem, Włodzimierzem Czarzastym i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Szymon Hołownia, który formalnie na urlopie przebywa do 18 lipca, wraca do obowiązków trzy dni później, a to tydzień, w trakcie którego ma zostać ogłoszona rekonstrukcja rządu. Jeszcze przed urlopem marszałek Sejmu osobiście poinformował premiera Donalda Tuska, kto zastąpi go w trakcie nadchodzących, finalnych negocjacji.

Kryzys w Polsce 2050

W ostatnich dniach Polska 2050 przechodzi spory kryzys. To pokłosie nocnego spotkania Szymona Hołowni z politykami PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele. W ubiegłym tygodniu niemal wszyscy członkowie klubu Polska 2050 spotkali się w gabinecie marszałka Sejmu, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie i zakomunikować, że nie ma mowy o podziałach w partii. Na kilka godzin przed tym spotkaniem politycy ugrupowania, na czele którego stoi Szymon Hołownia, jasno wskazywali, że problem wewnątrz jest faktem.

Muszę przyznać, że nasza partia przechodzi teraz kryzys. Natomiast każdy kryzys, który się ustoi, może służyć wzmocnieniu - mówiła na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina-Śliwowska, która dodała, że według niej liderem partii pozostanie Szymon Hołownia. Nie wyobrażam sobie innego lidera. W Polsce 2050 nie ma nikogo, kto mógłby go zastąpić - podkreśliła.

Tego, że nikt nie odejdzie, nie można nigdy mówić na sto procent. Polska 2050 nie jest jedynym klubem, od którego odchodzili posłowie w tej kadencji Sejmu - mówił nam poseł Sławomir Ćwik. Czy będą kolejne odejścia? Trudno za kogokolwiek ręczyć. Ja mogę za siebie zaręczyć, że nigdzie się nie wybieram - podkreślał wiceprzewodniczący klubu Polska 2050, poseł Bartosz Romowicz, który na ostatnim posiedzeniu Sejmu mówił, że tę funkcję mogłaby objąć minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pan marszałek powiedział, że to klub ma prawo wyrazić zdanie w tej kwestii i z pewnością to zrobi. Trudno mi przewidywać, jakie będą efekty. Patrząc jednak na naszą partię, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wydaje się być najbardziej doświadczoną osobą do objęcia takiej funkcji. Myślę, że na koniec dnia minister Pełczyńska zostanie wicepremierem z ramienia Polski 2050 - zaznaczał w rozmowie z RMF FM poseł Romowicz.

W ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduję stanowiska wicepremiera dla Polski 2050. Na pewno go nie będzie - tak w ubiegłym tygodniu spekulacje dotyczące nowego stanowiska dla partii Szymona Hołowni, uciął premier Donald Tusk.