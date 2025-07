Do pięciu lat więzienia grozi 36-latce i 35-latkowi, którzy opiekowali się piątką dzieci, mając w organizmach ponad 2 promile alkoholu. Najbardziej szokujące jest to, że najmłodsze dziecko miało sześć dni. Okazało się, że noworodek wymaga pomocy medycznej. Do zdarzenia, o którym służby poinformowały w poniedziałek, doszło w miejscowości Somonino w województwie pomorskim.

W niedzielę w nocy służby otrzymały zgłoszenie, że w Somoninie - kaszubskiej wsi w powiecie kartuskim w Pomorskiem - dwie osoby "opiekują się" pięciorgiem dzieci, będąc pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze usłyszeli także, że jedno z dzieci potrzebuje pomocy medycznej. Na miejsce natychmiast pojechali kartuscy mundurowi Na miejscu zastali 36-letnią matkę dzieci oraz jej 35-letniego partnera. Badanie wykazało, że mają w organizmach ponad 2 promile alkoholu. W mieszkaniu faktycznie było też pięcioro dzieci w wieku czternastu, jedenastu, siedmiu i czterech lat, oraz najmłodsze, które miało sześć dni. Służby powiadomiły Sąd Rodzinny, a dzieci przekazano pod opiekę osoby wskazanej. Najmłodsze z nich, trafiło do placówki medycznej. Parze - za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.