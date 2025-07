To już oficjalne. ​Chorwacki piłkarz Luka Modrić sfinalizował kontrakt z AC Milan - poinformował w poniedziałek włoski klub. Do Italii przenosi się po 13 latach gry w Realu Madryt. Umowa, na której Chorwat złożył podpis, obowiązuje na rok z opcją przedłużenia do czerwca 2027 roku.

Luka Modrić do AC Milan przeszedł z Realu Madryt / Daniel Gonzalez / PAP

Superpuchar UEFA dla Realu Madryt. Mbappe zadebiutował golem W maju serca fanów z Santiago Bernabeu zabiły mocniej. 39-letni pomocnik "Królewskich" Luka Modrić poinformował, że wraz z końcem sezonu, po 13 latach gry w Realu Madrytu, odchodzi z klubu. W lipcu AC Milan potwierdził, że to właśnie włoski klub będzie nowym pracodawcą chorwackiego pomocnika. Luka Modrić piłkarzem AC Milan Hiszpański klub ostatnie spotkanie rozegrał w środę, przegrywając w półfinale klubowych mistrzostw świata z Paris Saint-Germain 0:4. W poniedziałek, 14 lipca, Chorwat pojawił się w Mediolanie, by przejść testy medyczne w AC Milan i sfinalizować transfer. Cieszę się, że tu jestem. Czekają mnie wielkie wyzwania, ale będzie czas, żeby je omówić. Bardzo się cieszę, że mogę rozpocząć nowy rozdział w mojej karierze. Dlaczego AC Milan? Bo to wspaniały klub - powiedział Modric. Modrić to niezwykle doświadczony zawodnik. W 2018 roku został laureatem Złotej Piłki. W tym samym roku z reprezentacją Chorwacji wywalczył srebrny medal mistrzostw świata. Cztery lata później Chorwaci zdobyli brązowy medal. Chorwacki piłkarz będzie miał za zadanie wspomóc AC Milan w powrocie do elity. W poprzednim sezonie mediolańczycy zajęli odległe ósme miejsce w lidze włoskiej i nie zakwalifikowali się do europejskich pucharów.