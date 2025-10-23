Dziesięć lat minęło i Nowoczesna, założona przez Ryszarda Petru, oficjalnie znika z polskiej sceny politycznej. W piątek zbiera się konwencja krajowa partii, a jej członkowie zagłosują w sprawie samorozwiązania, by dzień później można było zainicjować proces połączenia z PO oraz Inicjatywą Polska.
Sekretarz generalny partii Sławomir Potapowicz, który w zeszłym tygodniu potwierdził PAP zwołanie konwencji krajowej Nowoczesnej na ten piątek, podkreślił, że podczas obrad przedstawiony będzie projekt uchwały o samorozwiązaniu Nowoczesnej. Podkreślił, że pozytywne rozpatrzenie projektu będzie "przyczynkiem do wspólnych działań w ramach bloku partii Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska i Nowoczesna".
Zgodnie ze statutem partii, uchwałę w sprawie rozwiązania konwencja podejmuje bezwzględną większością obecnych członków w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Decyzja jest już jednak w zasadzie przesądzona, zwłaszcza, że dzień później, w sobotę, zaplanowano konwencję "zjednoczeniową", podczas której zapadną formalne decyzje ws. stworzenia nowego ugrupowania. Jego najbardziej prawdopodobną nazwą jest Koalicja Obywatelska.
Skarbnik Nowoczesnej Mirosław Pampuch powiedział PAP, że wniosek w sprawie rozwiązania Nowoczesnej złożył zarząd partii, jednogłośnie przyjmując projekt uchwały w tej sprawie, który we wrześniu został przekazany przewodniczącemu, którym jest obecny rzecznik rządu Adam Szłapka. Przewodniczący podda ten projekt pod głosowanie w piątek, podczas konwencji krajowej Nowoczesnej. W momencie, kiedy przegłosuje go odpowiednia większość, partia przestanie istnieć - podkreślił.
Pampuch dodał, że członkowie Nowoczesnej, którzy złożą akces do nowej formacji, zostaną do niej przyjęci bez zwyczajowej procedury weryfikacyjnej, jednak nie są do tego zobowiązani. Każdy będzie podejmował indywidualną decyzję - podkreślił. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że o bardziej progresywnych działaczy, którym nie podoba się połączenie z Platformą Obywatelską, zabiegać mogą Zieloni, którzy wchodzą w skład klubu parlamentarnego KO, jednak nie dostali zaproszenia do wejścia do nowej partii.
Potapowicz poinformował, że piątkowe wydarzenie będzie miało charakter zamknięty. O ustaleniach partia ma poinformować w komunikacie. Dzień później, w sobotę, większość działaczy Nowoczesnej ma pojawić się na konwencji krajowej PO, podczas której ma zostać zmieniony statut partii i przedstawiona jej nowa nazwa.
Rozwiązanie Nowoczesnej oznacza, że konieczne będzie powołanie likwidatora. To właśnie likwidator - który będzie osobą z zewnątrz, spoza partii - zajmie się już doprowadzeniem procesu rozwiązania partii do końca - powiedział Pampuch. To on będzie składał wniosek o wykreślenie Nowoczesnej z rejestru partii politycznych. To również on będzie zajmował się kwestią zobowiązań finansowych - ustali ich zakres, będzie odpowiednie ogłoszenie, wierzyciele będą mogli się zgłaszać. Na tyle, na ile starczy majątku partii, zobowiązania zostaną uregulowane przez likwidatora - dodał.
Kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL zorganizowano w Warszawie 31 maja 2015 r., zaś 25 sierpnia 2015 r. zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w wyborach parlamentarnych w tamtym roku zdobyła 7,6 proc. głosów. Przewodniczącym Nowoczesnej był wówczas Petru, a jego zastępczyniami m.in. Joanna Schmidt i Katarzyna Lubnauer.
Po początkowych sukcesach (na początku 2016 r. niektóre sondaże dawały jej nawet ok. 30 proc. poparcia) Nowoczesna zaczęła stopniowo słabnąć. Największy kryzys spowodował zagraniczny wyjazd Ryszarda Petru z Joanną Schmidt pod koniec grudniu 2016 r. w czasie, gdy w Sejmie trwał protest opozycji, podczas którego posłowie PO i Nowoczesnej nocowali na sali obrad. W listopadzie 2017 r. Petru stracił funkcję szefa Nowoczesnej na rzecz Katarzyny Lubnauer, która po dwóch latach zrezygnowała z kierowania ugrupowaniem, a w 2019 r. nowym przewodniczącym został Adam Szłapka.
W wyborach samorządowych w 2018 r. Platforma Obywatelska stworzyła wraz z Nowoczesną wspólny komitet wyborczy. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. oraz 2023 r. komitet wyborczy Koalicja Obywatelska został poszerzony o Inicjatywę Polska oraz Zielonych. Te cztery ugrupowania tworzą obecnie wspólny klub parlamentarny.