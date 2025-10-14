Platforma Obywatelska zniknie za 11 dni, bowiem 25 października - podczas kongresu zjednoczeniowego - ma dojść do zmiany nazwy, a także do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polska Barbary Nowackiej. Jak będzie przebiegać to połączenie?

/ Pawel Wodzynski/East News / East News

Formalnie w sobotę 25 października w warszawskiej hali ATM przy Wale Miedzeszyńskim odbędzie się ostatnia konwencja działającej od niespełna ćwierć wieku Platformy Obywatelskiej.

Władze partii przeprowadzą zmiany przekształceniowe, w wyniku których do nowo utworzonej partii wstąpią i tak bardzo blisko z Platformą współpracujący działacze .Nowoczesnej Adama Szłapki i Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej.

Sekretarz Generalny Platformy Marcin Kierwiński, który potwierdził informację o dacie i szczegółach połączenia dziennikarzowi RMF FM Tomaszowi Skoremu nadal jednak nie ujawnia oficjalnej nazwy nowej partii ani jej znaku graficznego. Nieoficjalnie jednak delegaci mówią o stosowanej już od dawna nazwie "Koalicja Obywatelska".

Po przeprowadzeniu formalności związanych z zarejestrowaniem partii członkowie tworzących ją ugrupowań mają wziąć udział w wyborach jej władz.