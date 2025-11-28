Mecz warszawskiej Legii ze Spartą Praga oglądali z sektora rodzinnego Grzegorz Braun i Janusz Waluś, zabójca przywódcy Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Obydwaj pozowali do zdjęć z dziećmi, filmik z ich pobytu na stadionie przy Łazienkowskiej opublikowała Konfederacja Korony Polskiej. Wspólne zdjęcie Walusia i Brauna dosadnie skomentował szef MSZ Radosław Sikorski.
- Na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej pojawili się m.in. prezydent Karol Nawrocki i były szef MON Mariusz Błaszczak, ale to obecność Grzegorza Brauna i Janusza Walusia wzbudziła największe emocje.
- Janusz Waluś, zabójca lidera walki z apartheidem Chrisa Haniego, był na meczu razem z Braunem i pozowali do zdjęć z młodymi kibicami na sektorze rodzinnym.
- Obecność Walusia i Brauna skomentował krytycznie m.in. szef MSZ Radosław Sikorski, który ostrzegł przed niebezpiecznym przejściem od nienawiści do przemocy.
To nie był dobry wieczór dla Legii. Warszawska drużyna - jako jedyna z czwórki naszych reprezentantów w Lidze Konferencji - przegrała w czwartkowej rundzie spotkań. Lepsi od stołecznych piłkarzy okazali się gracze Sparty Praga. Bramkarza Kacpra Tobiasza w 41. minucie gry pokonał Angelo Preciado. Wynik już się nie zmienił do końca meczu. Dla Legii to już trzecia porażka w tych rozgrywkach. Trzecia na cztery rozegrane spotkania.
W czasie transmisji na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej zobaczyć można było prezydenta Karola Nawrockiego oraz posła PiS, byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.
Nie ich obecność przykuła jednak uwagę użytkowników social mediów. Potyczkę Legii ze Spartą przyszli razem obejrzeć Grzegorz Braun i Janusz Waluś. Panowie zajęli miejsca na sektorze rodzinnym, chętnie pozując do wspólnych zdjęć z kilku- i kilkunastoletnimi miłośnikami futbolu. Filmik z trybun z szefem Konfederacji Korony Polskiej i jego towarzyszem - zabójcą Chrisa Haniego, przywódcy Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej, zamieściła w social mediach partia Brauna.
"A to niespodzianka... Grzegorz Braun wraz z kilkunastoosobową ekipą i z gościem honorowym Panem Januszem Walusiem podczas meczu Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa a Spartą Praga w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej" - czytamy we wpisie Korony na platformie X.
Janusz Waluś to polski emigrant, który w 1993 roku zamordował Chrisa Haniego, jednego z liderów walki z apartheidem w Republice Południowej Afryki, przywódcę Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Było to zabójstwo z pobudek politycznych. Za ten czyn spędził w więzieniu ponad 29 lat.
Morderstwo, do którego doszło podczas pierwszych rozmów o zniesieniu polityki segregacji rasowej między prezydentem Willemem de Klerkiem a liderem ANC Nelsonem Mandelą, zaostrzyło napięcia rasowe i sprowokowało gwałtowne zamieszki. Początkowo Waluś został skazany na karę śmierci, później zamienioną na dożywocie. W grudniu ubr. - po warunkowym zwolnieniu z więzienia - został deportowany do Polski.
Waluś w Polsce został entuzjastycznie powitany przez środowiska skrajnej prawicy a także grupy kibiców.
We wrześniu podczas ekstraklasowego meczu z Pogonią Szczecin był fetowany przez najzagorzalszych kibiców zasiadających ma "żylecie".
Wspólną fotografię Brauna i Walusia skomentował na platformie szef MSZ Radosław Sikorski. "Od antysemityzmu do mordowania jeden krok" - napisał polityk KO.