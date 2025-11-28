Mecz warszawskiej Legii ze Spartą Praga oglądali z sektora rodzinnego Grzegorz Braun i Janusz Waluś, zabójca przywódcy Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Obydwaj pozowali do zdjęć z dziećmi, filmik z ich pobytu na stadionie przy Łazienkowskiej opublikowała Konfederacja Korony Polskiej. Wspólne zdjęcie Walusia i Brauna dosadnie skomentował szef MSZ Radosław Sikorski.

Drużyna Legii Warszawa przed meczem piłkarskiej Ligi Konferencji ze Spartą Praga. / Leszek Szymański / PAP

Na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej pojawili się m.in. prezydent Karol Nawrocki i były szef MON Mariusz Błaszczak, ale to obecność Grzegorza Brauna i Janusza Walusia wzbudziła największe emocje.

Janusz Waluś, zabójca lidera walki z apartheidem Chrisa Haniego, był na meczu razem z Braunem i pozowali do zdjęć z młodymi kibicami na sektorze rodzinnym.

Obecność Walusia i Brauna skomentował krytycznie m.in. szef MSZ Radosław Sikorski, który ostrzegł przed niebezpiecznym przejściem od nienawiści do przemocy.

To nie był dobry wieczór dla Legii. Warszawska drużyna - jako jedyna z czwórki naszych reprezentantów w Lidze Konferencji - przegrała w czwartkowej rundzie spotkań. Lepsi od stołecznych piłkarzy okazali się gracze Sparty Praga. Bramkarza Kacpra Tobiasza w 41. minucie gry pokonał Angelo Preciado. Wynik już się nie zmienił do końca meczu. Dla Legii to już trzecia porażka w tych rozgrywkach. Trzecia na cztery rozegrane spotkania.

Goście na Łazienkowskiej

W czasie transmisji na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej zobaczyć można było prezydenta Karola Nawrockiego oraz posła PiS, byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Karol Nawrocki na meczu Legia - Sparta / Beata Zawadzka / East News

Nie ich obecność przykuła jednak uwagę użytkowników social mediów. Potyczkę Legii ze Spartą przyszli razem obejrzeć Grzegorz Braun i Janusz Waluś. Panowie zajęli miejsca na sektorze rodzinnym, chętnie pozując do wspólnych zdjęć z kilku- i kilkunastoletnimi miłośnikami futbolu. Filmik z trybun z szefem Konfederacji Korony Polskiej i jego towarzyszem - zabójcą Chrisa Haniego, przywódcy Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej, zamieściła w social mediach partia Brauna.

"A to niespodzianka... Grzegorz Braun wraz z kilkunastoosobową ekipą i z gościem honorowym Panem Januszem Walusiem podczas meczu Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa a Spartą Praga w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej" - czytamy we wpisie Korony na platformie X.

Kim jest Janusz Waluś?

Janusz Waluś to polski emigrant, który w 1993 roku zamordował Chrisa Haniego, jednego z liderów walki z apartheidem w Republice Południowej Afryki, przywódcę Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Było to zabójstwo z pobudek politycznych. Za ten czyn spędził w więzieniu ponad 29 lat.

Morderstwo, do którego doszło podczas pierwszych rozmów o zniesieniu polityki segregacji rasowej między prezydentem Willemem de Klerkiem a liderem ANC Nelsonem Mandelą, zaostrzyło napięcia rasowe i sprowokowało gwałtowne zamieszki. Początkowo Waluś został skazany na karę śmierci, później zamienioną na dożywocie. W grudniu ubr. - po warunkowym zwolnieniu z więzienia - został deportowany do Polski.

Waluś w Polsce został entuzjastycznie powitany przez środowiska skrajnej prawicy a także grupy kibiców.

Sikorski komentuje zdjęcie Brauna z Walusiem

We wrześniu podczas ekstraklasowego meczu z Pogonią Szczecin był fetowany przez najzagorzalszych kibiców zasiadających ma "żylecie".

Wspólną fotografię Brauna i Walusia skomentował na platformie szef MSZ Radosław Sikorski. "Od antysemityzmu do mordowania jeden krok" - napisał polityk KO.