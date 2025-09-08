Obywatel Białorusi został zatrzymany w luksusowym apartamentowcu w Warszawie. Mężczyzna, który był poszukiwany, jest powiązany z przestępczym półświatkiem zajmującym się handlem narkotykami, bronią palną oraz praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano także trzech Ukraińców.

Zatrzymanie Białorusina i Ukraińców w Warszawie Policja

40-letni Białorusin od miesiąca był poszukiwany przez sąd w Marsylii we Francji.

Mężczyzna, za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania, został zatrzymany dzięki działaniom policjantów ze Śródmieścia, Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji.

W czwartek funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I weszli do jednego z luksusowych apartamentowców w Warszawie. Tam zatrzymali obywatela Białorusi.

Policjanci zatrzymali także trzech obywateli Ukrainy, którzy pomagali 40-latkowi w ukrywaniu się.

Wszyscy trafili do komendy przy ulicy Wilczej, a główny poszukiwany zostanie poddany procedurze ekstradycji.