Do niecodziennego zajścia doszło we wtorek w Sejmie - informuje Polska Agencja Prasowa. Wychodzącemu ze spotkania z Lewicą premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi zagrodziła drogę posłanka Iwona Hartwich (KO). Doszło do przepychanek z SOP, a posłanka krzyczała do premiera: "pan kłamie!".

