Marta Nawrocka spotkała się z Polkami mieszkającymi w Nowym Jorku. Nie brakowało wzruszeń, kwiatów i ciepłych słów. "Jesteście bardzo odważne, że rozwijacie swoje pasje i biznesy właśnie tutaj, daleko od Polski, ale z Polską w sercu" - mówiła pierwsza dama.

Marta Nawrocka / Leszek Szymański / PAP

Karol Nawrocki poleciał do Nowego Jorku na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Towarzyszy mu małżonka Marta Nawrocka, która wykorzystała okazję, by spotkać się z Polonią. W restauracji "Pierożek", słynącej z polskiej kuchni, spotkała się z członkiniami klubu Beyond, który zrzesza liderki różnych branż, promuje polskie dziedzictwo i reprezentuje interesy Polek mieszkających w Nowym Jorku i okolicach.

Marta Nawrocka podkreślała, że jest pełna uznania dla determinacji i odwagi Polek za oceanem. Jesteście niezwykle odważne, rozwijając swoje pasje i biznesy właśnie tutaj, daleko od ojczyzny, ale zawsze z Polską w sercu - powiedziała.

Zaznaczyła również, że źródłem sukcesu emigrantek jest wzajemna solidarność i wsparcie. Kluczem waszych osiągnięć jest więź, którą tworzycie - polska kobieta, polska siła. Bardzo wam za to dziękuję. Podziwiam was, bo pokazujecie, jak Polki potrafią być odważne, zdeterminowane, nowoczesne; jak łączycie swoje pasje i działalność zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Jesteście ambasadorkami Polski tutaj, w Ameryce. Dziękuję wam za to - podsumowała.

Marta Nawrocka na spotkaniu z Polkami / Marek Szymański / PAP

Spotkanie miało wyjątkowy charakter - oprócz wspólnej rozmowy pierwsza dama znalazła czas na indywidualne spotkania z uczestniczkami. Polki wręczyły jej biało-czerwone kwiaty, a kolejka do prezydentowej - jak zauważa dziennik "Fakt" - była długa. Jesteśmy zaszczycone pani obecnością. Dziękujemy za tę możliwość - mówiły członkinie klubu Beyond.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe. "Pierożek" to znana restauracja na Brooklynie, która specjalizuje się w ręcznie lepionych pierogach. W menu znajdziemy zarówno tradycyjne smaki, jak i mniej oczywiste warianty, np. z jalapeno. Lokal serwuje także barszcz, krokiety czy gołąbki.

Przed lokalem Marta Nawrocka spotkała się z kolei z młodzieżą z Nowego Dworu Gdańskiego, która przyleciała do Nowego Jorku na wycieczkę.

Instagram Post

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka w USA

Karol Nawrocki i jego żona rozpoczęli wizytę w USA od sobotniej uroczystości w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii.

W poniedziałek rano pierwsza dama wzięła udział we wspólnym biegu po Central Parku z grupą polskich biegaczy, a prezydent odwiedził siłownię.

Instagram Post

Zgodnie z planem we wtorek Karol Nawrocki wystąpi na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie wygłosi przemówienie w sesji popołudniowej, około godziny 23 czasu polskiego.

Jak zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, program wizyty obejmie także rozmowy z przedstawicielami świata polityki i biznesu w USA, w tym z Donaldem Trumpem.