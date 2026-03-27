"Drożyzna, jaka panuje w sklepach jest niebywała. My nie chcemy polexitu, chcemy Tuskexitu" - powiedział w piątek w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek, uderzając w szefa rządu Donalda Tuska. Kandydat PiS na premiera zarzucił władzy, że wskutek braku jego działań bardzo drogie są nie tylko paliwa, ale i żywność.

Przemysław Czarnek na spotkaniu z wyborcami nie szczędził gorzkich słów pod adresem premiera

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Spotkanie Czarnka z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości odbyło się w miejskim zespole szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Wzięli w nim udział również posłowie i samorządowcy tego ugrupowania.

"Tusk=bankructwo". Czarnek spotkał się z wyborcami PiS

Czarnek, którego PiS wyznaczył kandydatem tego ugrupowania na premiera, swoje wystąpienie poświęcił cenom nie tylko paliw, ale i żywności. Na spotkanie przyniósł koszyk, w którym miał podstawowe produkty. Na koszyku widniał napis "Tusk = bankructwo".

Miał też kanister symbolizujący wysokie ceny paliw. Drożyzna, jaka panuje w sklepach, jest niebywała. Przygotowujemy się do świąt, chcemy zrobić zakupy na święta i myślimy sobie, czy na to wszystko nas stać - mówił Czarnek.

Polityk wymienił ceny jajek, chleba czy wędlin. I wszystko kosztuje ogromnie wiele i kosztować będzie jeszcze więcej. Dlaczego? Bo tym państwem zarządza banda nieudaczników, ludzi, którzy mają w nosie interesy zwykłego Polaka, zwykłego obywatela - mówił Czarnek.

Odnosząc się do cen paliw, ale i prądu dodał, że wpływają one na ceny żywności. Zaznaczył także, gdyby procedowany był złożony przez PiS niespełna trzy tygodnie temu projekt obniżenia podatku VAT i akcyzy na paliwa, obecnie ceny już byłyby niższe, a rolnicy zaoszczędziliby pieniądze płacąc za paliwo do maszyn rolniczych.

To państwo łupi rolników - uznał.

Czarnek: Chcemy Tuskexitu

Przemysław Czarnek wymienił decyzje podjęte za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, mówił m.in. o zerowej stawce VAT na żywność, a wśród sukcesów wymienił wzrost wpływów do budżetu państwa. Państwo nie działające, państwo nie reagujące na kryzysy, państwo nie niosące pomocy rolnikom, wszystkim tym, którzy tego potrzebują, jest państwem, które doprowadza do kosmicznej drożyzny - podkreślił polityk PiS.

Dodał także, że - tu cytat - "trzeba pogonić Tuska".

Nie chcemy żadnego Polexitu, chcemy Tuskexitu. Panie Tusk, wyjeżdżaj pan z tego rządu - mówił Przemysław Czarnek. Pytania z sali, na które później odpowiadał, dotyczyły m.in. umowy handlowej Mercosur, finansowania służby zdrowia, edukacji, energetyki czy programów wsparcia skierowanych do samorządów.