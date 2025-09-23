Nagranie z forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, na którym widać, jak Karol Nawrocki ukradkiem wkłada coś do ust, wywołało gorącą dyskusję. Prezydent miał najprawdopodobniej sięgnąć po woreczek nikotynowy - podobnie jak to czynił podczas kampanii prezydenckiej. "Totalna kompromitacja" - napisał lider Lewicy Tomasz Trela. Media społecznościowe zalały wpisy dotyczące nowojorskiego incydentu - zarówno autorstwa polityków, jak i zwykłych obywateli.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Nowym Jorku podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy powstania ONZ. Kamery zarejestrowały moment, w którym Nawrocki bierze od współpracownika pudełko, a następnie rozgląda się i szybko sięga po zawartość.