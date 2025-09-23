Karol Nawrocki przyłapany na forum ONZ. Kto go broni?

Nie zabrakło jednak komentarzy, które łagodziły nieco ton dyskusji. Ekonomista i publicysta Stefan Sękowski zauważył, że "większość krytykujących Nawrockiego za snusa to nie są Zetki, tylko ludzie pamiętający czasy, gdy normalne było, jak na stołach podczas obrad rządu leżały popielniczki". "Palono nie tylko w przerwach. No ale fajka nobliwa, papieros inteligencki, nie to co ćpuński snus".