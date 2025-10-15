Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał także, że nigdy nie przepadał za zdjęciami robionymi z dołu, a ta konkretna fotografia jest - jego zdaniem - "wyjątkowo kiepska".

Amerykański przywódca nie zostawił wątpliwości co do swojego rozczarowania: "Trzeba zwrócić na to uwagę. Co oni robią i dlaczego?" - pytał retorycznie, odnosząc się do decyzji redakcji "Time".

Magazyn "Time" opublikował okładkę listopadowego numeru w poniedziałek, 13 października. Ilustruje ona artykuł poświęcony prezydentowi USA, w którym podkreślono, że porozumienie w sprawie Strefy Gazy może stać się "popisowym osiągnięciem" drugiej kadencji Donalda Trumpa i punktem zwrotnym dla Bliskiego Wschodu.