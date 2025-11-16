19-letni obywatel Polski, uczeń szkoły zawodowej, podejrzewany o kierowanie gróźb karalnych wobec prezydenta Karola Nawrockiego, przyznał się do winy - poinformował prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Dodał, że na dalszym etapie będzie konieczne przesłuchanie prezydenta Karola Nawrockiego.

19-latek został zatrzymany w sobotę za groźby wobec prezydenta Karola Nawrockiego, które pojawiły się pod zdjęciem z meczu Polska-Holandia.

Młody mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę podczas przesłuchania w prokuraturze.

Prokurator nałożył na niego dozór policji oraz zakaz zbliżania się do prezydenta i budynków Kancelarii Prezydenta.

Śledczy planują przesłuchać samego Karola Nawrockiego jako pokrzywdzonego oraz formalnie wystąpić o ściganie sprawcy.

Cała sytuacja zaczęła się od wpisu na X, który szybko został usunięty.

W sobotę wieczorem Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta RP Karola Nawrockiego. W sprawie chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "Do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod fotografią prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia .

19-latek przyznał się i złożył "bardzo obszerne" wyjaźnienia

Jak przekazał rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w niedzielę w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ odbyły się czynności procesowe z udziałem 19-latka. Prok. Skiba przekazał, że podejrzany o kierowanie gróźb karalnych - czyli o czyn z art. 190 par. 1 Kodeksu karnego - przyznał się do zarzucanego mu czynu, a także złożył „bardzo obszerne” wyjaśnienia i wyraził skruchę. 19-letni mężczyzna to polski obywatel, uczeń szkoły zawodowej.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policji, połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków należących do Kancelarii Prezydenta RP - Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu. Prok. Skiba wskazał też, że formalne zawiadomienie do prokuratury skierowała Służba Ochrony Państwa.

Prezydent zostanie przesłuchany

Jak dodał, na dalszym etapie postępowania konieczne będzie też przesłuchanie - w charakterze pokrzywdzonego - prezydenta Karola Nawrockiego i odebranie od niego formalnego wniosku o ściganie.

Wpis z groźbą wobec prezydenta został zamieszczony w piątek wieczorem przez jednego z użytkowników portalu X. Była to odpowiedź na post na zarządzanym przez PZPN profilu „Łączy nas Piłka”, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia. Choć wpis anonimowego użytkownika został usunięty, to jednak jego zrzuty ekranu można było znaleźć na portalach internetowych, m.in. WP czy portalu Telewizji Republika.

W sobotę rano w komunikacie zamieszczonym na X-ie Komenda Stołeczna Policji przekazała, że „niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie”. Jak dodano, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.