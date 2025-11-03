Rosyjskie władze wydały zakaz wjazdu na Most Krymski dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Decyzja była podyktowana obawami o dokonanie aktu dywersji. Most jest ważnym punktem na strategicznej mapie Krymu - łączy okupowany półwysep z Krajem Krasnodarskim w Rosji. Zakaz obowiązuje bezterminowo - przekazał w poniedziałek ukraiński portal Obozrevatel, powołujący się na oświadczenia przedstawicieli władz okupacyjnych.

Samochód elektryczny/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zakaz wjazdu dla "elektryków" i hybryd

Od poniedziałku 3 listopada kierowcy pojazdów elektrycznych i hybrydowych nie wjadą na Most Krymski. Zakaz został wydany przez rosyjskie władze "ze względów bezpieczeństwa". Ukraiński portal Obozrevatel donosi, że ograniczenia są podyktowane obawami o akty dywersji. Zakaz obejmuje ruch w obu kierunkach i obowiązuje bezterminowo.

Objęcie ograniczeniami pojazdów elektrycznych i hybrydowych może być podyktowane trudnością w identyfikowaniu ich baterii. W teorii pozwalałoby to na ukrycie ładunków wybuchowych. Eksplozja takiego samochodu mogłaby poważnie uszkodzić most - donoszą rosyjskie media.

Dla kierowców takich samochodów dostępna jest alternatywna trasa. Prowadzi wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego i łączy Taganrog w Rosji z miastem Dżankoj na okupowanym Krymie.

Most Krymski - obiekt wielu ataków

Most Krymski był kilka razy atakowany przez ukraińskie służby wywiadowcze i armię w czasie pełnowymiarowej wojny z Rosją. Jedna z największych operacji miała miejsce 8 października 2022 r. Wówczas w wyniku eksplozji zawaliły się przęsła jednej z jezdni.

Zdaniem rosyjskich służb za zdarzenie był odpowiedzialny wybuch ciężarówki. Kierowca, jak twierdzą władze rosyjskie, otrzymał przez internet zlecenie przewozu nawozów.

W wyniku wybuchu zginęły 3 osoby - kierowca ciężarówki oraz kobieta i mężczyzna z przejeżdżającego obok samochodu osobowego. Zdaniem rosyjskich władz, jeszcze tego samego dnia wieczorem przywrócono ruch kolejowy, a także samochodowy (wahadłowo). Poczta ukraińska - Ukrposzta - ogłosiła wydanie specjalnego znaczka pocztowego upamiętniającego eksplozję na moście. Nakład miał wynieść nawet 7 mln sztuk.

Ludzie pozują na tle wydruku w postaci znaczka pocztowego, przedstawiającego Most Krymski w ogniu (Kijów) / Vladyslav Musiienko

Most Krymski zbudowano w 2014 r. nad Cieśniną Kerczeńską. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę pozostaje on newralgicznym punktem na strategicznej mapie regionu. Regularnie poddawany jest różnorodnym aktom dywersji. Do ostatniego ataku na most doszło w czerwcu 2025 r.