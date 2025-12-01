Rząd zorganizuje w najbliższy czwartek Szczyt Zdrowotny poświęcony trudnej sytuacji finansowej szpitali - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień później, w piątek, odbędzie się spotkanie w tej sprawie, pod hasłem "Na ratunek ochronie zdrowia". Ponad tydzień temu zapowiedział to Pałac Prezydencki.

Szpital w Krakowie, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na rządowy szczyt zaproszeni mają zostać dyrektorzy szpitali oraz przedstawiciele samorządów medycznych, wśród nich Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Możliwe - jak ustalił reporter RMF FM - jest też zaproszenie doradców prezydenta Karola Nawrockiego do spraw zdrowia.

Spotkanie ma rozpocząć się w czwartek w południe w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim luki finansowej w budżecie na ochronę zdrowia i tego, jak zmniejszyć tę lukę w najbliższych miesiącach.

Fakt, że rząd organizuje swój szczyt zdrowotny oznacza, że szefowa resortu zdrowia może nie wziąć udziału w piątkowym spotkaniu u prezydenta. Zaproszenie adresowane do Jolanty Sobierańskiej-Grendy, szefowej ministerstwa zdrowia trafiło w ubiegłym tygodniu. Ostateczna decyzja w sprawie jej obecności nie zapadła, lecz taka, jak ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM, jest rekomendacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecność na prezydenckim szczycie można potwierdzać do najbliższej środy, 3 grudnia.

Jak informowaliśmy w poniedziałek w Faktach RMF FM, dodatkowe 922 miliony złotych ze sprzedaży obligacji skarbowych trafiły w czasie weekendu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to kolejny zastrzyk finansowy, który ma poprawić trudną sytuację finansową szpitali.

Z informacji dziennikarza RMF FM wynika, że poza tą kwotą do NFZ w czasie weekendu trafiło też 400 milionów złotych dotacji z budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Te pieniądze mają zwiększyć szanse, że w ostatnim tygodniu roku zabiegi i badania w polskich szpitalach będą wykonywane zgodnie z planem.