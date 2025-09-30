Kto zostanie wicepremierem rządu Donalda Tuska z ramienia Polski 2050? Wszystko wskazuje, że stanowisko to obejmie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Kto zostanie nowym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska? / Adam Burakowski / East News

Decyzja o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera zapadła w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Miały o tym zdecydować zaledwie dwa głosy - poinformował tvn24.pl.

"Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była w szoku, że ma tak mało posłów za sobą" - podaje portal, powołując się na nieoficjalne informacje z posiedzenia klubu.

Ostateczną decyzję, czy Pełczyńska-Nałęcz będzie rekomendowana na funkcję wicepremiera, ma podjąć Rada Krajowa Polski 2050, która zbierze się we wtorek.

Kilka dni temu lider Polski 2050 Szymon Hołownia podkreślał, że tę ważną rolę należy powierzyć Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Powinniśmy w tym miejscu dać szansę Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, nie ukrywam tego. Natomiast jesteśmy partią demokratyczną. Umówiliśmy się tak, że nie decyzja przewodniczącego wszystko rozstrzyga i załatwia, tylko że ta decyzja jest konsensualna - wskazał w rozmowie z RMF FM.

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Później ma zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. W zamian Polska 2050 ma otrzymać funkcję wicemarszałka Sejmu i wicepremiera.