"Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach pana Zbigniewa Z. Zero komentarza" - tak paradoksalnie premier Donald Tusk zrecenzował poniedziałkowe przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie PiS, który został doprowadzony przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa.

Zbigniew Ziobro został w poniedziałek doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa przez policję. Moje zatrzymanie jest nielegalne, dlatego musi pan brać pod uwagę, niestety, również swoją odpowiedzialność - mówił wcześniej do policjanta w trakcie zatrzymania. Polityk PiS zeznawał prawie 8 godzin. Wcześniej osiem razy unikał stawienia się przed komisją.

Wieczorem na platformie X ukazał się krótki komentarz premiera Donalda Tuska, w którym paradoksalnie odmówił komentarza, nie umieszczając jednak pełnego nazwiska Ziobry.

"Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach pana Zbigniewa Z. Zero komentarza" - napisał szef rządu.

Pełną relację z przesłuchania Zbigniewa Ziobry można znaleźć TUTAJ. O osobnym wątku inwigilacji systemem Pegasus polityka KO Krzysztofa Brejzy z kolei - TUTAJ.

Co bada komisja ds. Pegasusa?

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd m.in. przez NIK informacji, Pegasusa zakupiono jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

