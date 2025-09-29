"Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach pana Zbigniewa Z. Zero komentarza" - tak paradoksalnie premier Donald Tusk zrecenzował poniedziałkowe przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie PiS, który został doprowadzony przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa.

/ SERGEI GAPON/AFP/East News / East News

Zbigniew Ziobro został w poniedziałek doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa przez policję. Moje zatrzymanie jest nielegalne, dlatego musi pan brać pod uwagę, niestety, również swoją odpowiedzialność - mówił wcześniej do policjanta w trakcie zatrzymania. Polityk PiS zeznawał prawie 8 godzin. Wcześniej osiem razy unikał stawienia się przed komisją.

Wieczorem na platformie X ukazał się krótki komentarz premiera Donalda Tuska, w którym paradoksalnie odmówił komentarza, nie umieszczając jednak pełnego nazwiska Ziobry.

"Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach pana Zbigniewa Z. Zero komentarza" - napisał szef rządu.