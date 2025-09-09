Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie i prowadzenie piramidy finansowej opartej na systemie Ponziego. Mechanizm ten przestał wypłacać środki powierzane przez inwestorów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób. Działania, prowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Śledczy szacują, że pokrzywdzonych mogły być dziesiątki tysięcy inwestorów, a łączna wartość strat wynosi co najmniej 20 mln złotych.

/ Policja CBZC /

Zarząd w Rzeszowie CBZC prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie śledztwo dotyczące działalności piramidy finansowej działającej przy wykorzystaniu marketingu wielopoziomowego pod szyldem "CoinPlex", podmiotu nie posiadającego rejestracji na terenie Polski.

W trakcie żmudnego, wielomiesięcznego postępowania przygotowawczego ustalono osoby odpowiedzialne za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej działającej w sieci, a także na dedykowanych aplikacjach.

Wykazano również, że środki wpłacane przez pokrzywdzonych nie były inwestowane zgodnie z deklaracjami organizatorów, a wypłacane środki pieniężne w trakcie jej funkcjonowania pochodziły z wpłat nowo pozyskanych członków.

Zatrzymano 9 osób

1 września funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Zarządów CBZC w Lublinie i Krakowie przeprowadzili skoordynowane działania na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego, w wyniku których zatrzymano 9 osób oraz przeszukano 21 miejsc, zabezpieczając mienie w postaci środków pieniężnych i ruchomości o łącznej wartości prawie 1,5 mln złotych.

Ponadto został zabezpieczony sprzęt teleinformatyczny oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania w piramidę finansową.

Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa, a także ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe dot. nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych.

Apel do poszkodowanych

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed "piramidami finansowymi opartymi na aplikacjach pochodzących z nieznanego źródła", wykorzystujących oszukańcze schematy, w których zysk uczestników zależy od wpłat nowych członków, a nie od rzeczywistych inwestycji czy sprzedaży produktów.

Charakteryzują się one obietnicami wysokich, szybkich i nierealnych zysków w celu pozyskania jak największej ilości osób w krótkim czasie, reklamując się jako legalnie działające podmioty.

Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Prokuraturą Regionalna w Rzeszowie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą piramidy finansowej "CoinPlex" lub kontakt z najbliższą jednostką Policji w celu złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie.