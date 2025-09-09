​Desygnowana na stanowisko premiera Litwy Inga Ruginiene poinformowała w mediach społecznościowych, że w poniedziałkowej rozmowie z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Wilnie zapewniła go, że jej rząd zacieśni współpracę z Polską. "Mój rząd będzie nadal zacieśniał współpracę z naszym najbliższym sąsiadem na wszystkich poziomach" - napisała na Facebooku.

Karol Nawrocki wizytę w Wilnie rozpoczął w poniedziałek. Spotkał się z m.in. z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, Ingą Ruginiene, przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem jak również z przedstawicielami polskiej mniejszości na Litwie.

Wizyta Karola Nawrockiego na Litwie

Prezydent RP relacjonował, że na Litwie rozmawiano "przede wszystkim o tym, co nas łączy". O dziedzictwie kulturowym, o naszej wspólnej - czasem skomplikowanej - pamięci i historii. Rozmawialiśmy o projektach infrastrukturalnych, na które czekamy i które są tak ważne, jak Rail Baltica i Via Baltica - przekazał.

Dodał, że rozmowy dotyczyły też "budowania naszej odporności w NATO i UE, postulatów Polaków na Litwie i życiu Litwinów w Polsce". Wyraził przekonanie, że omawiane kwestie "będziemy gotowi rozwiązać w przyszłości w partnerskiej, przyjacielskiej debacie dwóch sojuszników.

Litwa chce "zacieśniać współpracę" z Polską

O przebiegu rozmowy z polskim prezydentem w mediach społecznościowych informowała także desygnowana na stanowisko premiera Litwy Inga Ruginiene.

"Zapewniłam prezydenta Polski, że mój rząd będzie nadal zacieśniał współpracę z naszym najbliższym sąsiadem na wszystkich poziomach, ponieważ historia uczy nas, że tylko zjednoczeni możemy być silni i przeciwdziałać wszystkim pojawiającym się zagrożeniom" - podkreśliła Ruginiene.

Dodała, że "współpracując, będziemy kształtować przyszłość Litwy i Polski oraz aktywnie przyczyniać się do bezpieczeństwa i dobrobytu regionu i całej Europy".

Ruginiene podkreśliła, że w rozmowie z polskim prezydentem omówione zostały kwestie bezpieczeństwa, finansowania obrony, pogłębiania stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, zwiększenia wsparcia dla Ukrainy.

Wiadomo też, że spotkanie dotyczyło m.in. aktywizacji współpracy z krajami Europy Północnej i państwami bałtyckimi, dwustronnych stosunków gospodarczych oraz wspólnych projektów - kolejowego Rail Baltica, drogowego Via Baltica i połączenia elektroenergetycznego Harmony Link.