Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski zostali nowymi wiceministrami zdrowia. To realizacja zapowiedzi premiera Donalda Tuska o odpolitycznieniu kierownictwa tego resortu.

Nominacje nowym wiceministrom wręczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Katarzyna Kęcka od 2019 r. była prezeską Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest magistrem pielęgniarstwa (specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Tomasz Maciejewski od 2012 r. kierował Instytutem Matki i Dziecka. Jego specjalizacją jest ginekologia, położnictwo i perinatologia. Jest wykładowcą, autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych.

Rzecznik resortu Jakub Gołąb przekazał, że Wojciech Konieczny, Marek Kos i Urszula Demkow nie są już wiceministrami zdrowia.

Odpolitycznienie kierownictwa resortu zdrowia było zapowiadane przy okazji rekonstrukcji rządu. Jolanta Sobierańska-Grenda zastąpiła wtedy dotychczasową szefową ministerstwa - Izabelę Leszczynę.

Uzgodniłem to z liderami koalicji. Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na poziomie ministerialnym i wiceministerialnym - przypomniał w piątek premier Donald Tusk na konferencji w Łomży. Słowo się rzekło. Ja się tego zobowiązania będę trzymał - podkreślał.