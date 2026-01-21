Włodzimierz Czarzasty poinformował, że rozmawiał z szefami sejmowych klubów reprezentujących koalicję rządową w sprawie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Marszałek Sejmu zaznaczył, że kluby są gotowe do rozpoczęcia zbierania podpisów i deklarują poparcie tego wniosku.

W sprawie TS dla Ziobry został już przygotowany dokument

O tym, że koalicja rządowa zdecydowała o zebraniu ponad 115 podpisów pod wnioskiem o przekazanie sprawy Ziobry do Trybunału Stanu, Włodzimierz Czarzasty informował w grudniu.

Podczas środowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu Czarzasty oświadczył, że w sprawie Trybunału Stanu dla Ziobry został przygotowany dokument, który zostanie przekazany komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Zapowiedział, że kluby koalicji rządowej są przygotowane do rozpoczęcia zbierania podpisów pod wnioskiem o TS i dodał, że we wtorek rozmawiał na ten temat z szefami klubów.

Wskazał, że sejmowa większość czeka na decyzję sądu w sprawie wniosku prokuratury o tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie sądu w tej spawie zostało odroczone do 5 lutego.

Czarzasty: Nie ma pośpiechu

Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że nie ma pośpiechu w sprawie wniosku o Trybunał dla byłego szefa MS.

Jest wniosek przygotowany, wczoraj potwierdziliśmy sobie z szefami wszystkich klubów koalicyjnych, że kluby są gotowe do złożenia podpisów – mówił marszałek Sejmu.

Pod koniec listopada minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiadomił marszałka Sejmu o zarzutach dla Ziobry związanych z pełnieniem przez niego w latach 2015-2023 funkcji szefa MS i PG. Wskazano wówczas, że "powiadomienie to może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji – czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu".

26 zarzutów prokuratorskich

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 roku w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności", i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".