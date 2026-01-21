W warszawskich parkach nie ma wyznaczonych miejsc do jazdy na sankach – poinformował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Jak podkreślają stołeczni ogrodnicy, przeszkodą są m.in. drzewa, krzewy, elementy małej architektury, latarnie oraz ciągi piesze i rowerowe. Jazda na sankach w takich warunkach może stanowić zagrożenie dla ludzi, ale i roślinności, w tym nowych nasadzeń.

Niedziela na górce saneczkowej na Moczydle / Dawid Wolski / East News

Ogrodnicy apelują o ostrożność i nadzór dorosłych podczas zimowych zabaw. Przypomina, by nie wchodzić na lód rzek i stawów oraz nie doczepiać sanek do pojazdów mechanicznych.

Jedyny stok narciarski w stolicy, Górka Szczęśliwicka, jest w tym roku nieczynny z powodu modernizacji, która potrwa do czerwca 2026 roku.

"Oczywiście nikomu nie odmawiamy prawa do dobrej, odpowiedzialnej zabawy" - podkreślają ogrodnicy.

Zaapelowali, by zimowe harce odbywały się pod nadzorem dorosłych, którzy zadbają o bezpieczeństwo swoich pociech. Zalecają wybieranie niewielkich pagórków z dala od ruchliwych ulic i parkingów, sprawdzenie trasy zjazdu oraz korzystanie z sanek w dobrym stanie. Dzieci powinny być wyposażone w kaski i rękawice. Przypominają także, by nie doczepiać sanek do samochodów i innych pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo Zarząd Zieleni przestrzega przed wchodzeniem na lód rzek, stawów i kanałów - cienka lub nierówna pokrywa lodowa może w każdej chwili się załamać.

Wyjątkowa atrakcja stolicy w te ferie nieczynna

W tym roku warszawskie dzieci nie mogą korzystać z jedynego stoku narciarskiego w stolicy - Górki Szczęśliwickiej. Transportowy Dozór Techniczny zakazał użytkowania wyciągów, które po ponad 25 latach eksploatacji nie spełniały już norm bezpieczeństwa. Operator stoku, Aktywna Warszawa, ogłosił przetarg na modernizację obiektu, obejmującą m.in. wymianę wyciągów, systemu naśnieżania i oświetlenia. Umowę na realizację inwestycji podpisano w lipcu 2025 roku, a zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2026 roku. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę nowych wyciągów.

Ferie zimowe w Warszawie rozpoczęły się w poniedziałek i potrwają do 1 lutego.