Czy Donald Tusk powinien oddać fotel premiera Radosławowi Sikorskiemu? Od pewnego czasu w kręgach politycznych mówi się, że taki scenariusz mógłby się ziścić jeszcze przed wyborami w 2027 r. Dzięki sondażowi United Surveys dla Wirtualnej Polski wiemy, jak oceniają go Polacy.

Radosław Sikorski i Donald Tusk / WOJTEK RADWANSKI/AFP / East News

W najnowszym sondażu dla WP, 44,6 proc. respondentów jest przeciwko pomysłowi, zgodnie z którym Radosław Sikorski miałby zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera.

33,1 proc. popiera pomysł powierzenia teki premiera obecnemu ministrowi spraw zagranicznych.

Jestem przekonany, że przed wyborami w 2027 r. nastąpi zmiana na stanowisku premiera - mówił pod koniec września w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Naturalnym kandydatem jest wicepremier Sikorski - dodał.

Zawsze jest potrzebna nowa energia, zryw - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050. Nie mówię, że ja to wiem, tylko się spodziewam - zastrzegł, odnosząc się do zmiany premiera.

Teraz o scenariusz, o którym wspominał Petru, zapytano uczestników sondażu dla WP.



44,6 proc. badanych jest przeciwnych zastąpieniu Donalda Tuska przez Radosława Sikorskiego na stanowisku premiera (24,8 proc. odpowiedzi "raczej nie", a 19,8 proc. "zdecydowanie nie"). 33,1 proc. respondentów wyraziło poparcie dla takiego ruchu (10,0 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 23,1 proc. "raczej tak"). Duża jest grupa niezdecydowanych - 22,3 proc.

Radosław Sikorski i Donald Tusk / Leszek Szymański / PAP

51 proc. wyborców koalicji rządzącej sprzeciwia się zamianie Tuska na Sikorskiego. 33 proc. tej grupy poparłoby taki ruch, a 16 proc. nie wyraziło jasnej opinii.

32 proc. badanych z grupy zwolenników opozycji popiera powierzenie Sikorskiemu teki premiera. Przeciwnego zdania jest aż 46 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Niezdecydowanych w tej grupie było 22 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-26 października 2025 roku metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.