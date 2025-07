Nawet 30 wiceministrów może stracić swoje stanowiska - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. To ciąg dalszy rekonstrukcji rządu Donalda Tuska. Do końca tygodnia ministrowie mają czas na zmiany w kierownictwach resortów.

Premier Donald Tusk w Sejmie / Marek Gorczyński / PAP

Po tym, jak liczba ministrów zmniejszyła się z 26 do 21, redukcja stanowisk odbędzie się także na poziomie wiceministrów. Według informacji RMF FM poszczególni szefowie resortów do końca tygodnia muszą podjąć decyzję, kto pozostanie na stanowisku, kto zostanie zdymisjonowany, a także kto dołączy do pracy w rządzie.

Dariusz Wieczorek z Lewicy pytany, czy stanowiska może stracić około 30 osób, odpowiada: Tak.

Myślę, że przed nami jest ta dyskusja. Najpierw przejdźmy szczęśliwie przez zaprzysiężenie. Uzgodnienie jest takie, że ministrowie mają w tym zakresie wolną rękę. To oznacza, że oni będą sobie dobierali swoich zastępców. Wtedy zobaczymy, jakie będą decyzje, dotyczące konkretnych nazwisk. Ostatecznie premier wraz z liderami będą o wszystkim decydować - podkreśla były minister nauki.

Na początku przyszłego tygodnia liderzy koalicji mają otrzymać od szefów resortów listę wiceministrów. Gdy zostanie ona zaakceptowana, wówczas oficjalnie zostaną zaprezentowane szczegóły dotyczące wszystkich zmian. W połowie przyszłego tygodnia szczegóły zostaną podane opinii publicznej. Będzie to znacząca redukcja - mówi Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wiadomo już, że ze stanowiskiem wiceministra spraw zagranicznych żegna się Andrzej Szejna, co potwierdził RMF FM Dariusz Wieczorek z Lewicy. To decyzja wynikająca z tego, że musimy wycofać kilkoro wiceministrów. To zostało uzgodnione z ministrem Szejną. Zobaczymy, czy ktoś zastąpi go w resorcie dyplomacji. Zaczekajmy na decyzję szefów resortów - mówi Wieczorek.

O tym, że Szejna straci fotel wiceszefa MSZ-tu pisaliśmy w RMF24.pl jeszcze w ubiegłym tygodniu.

Nowi ministrowie w gabinecie Tuska

W środę premier Donald Tusk ogłosił decyzje dotyczące rekonstrukcji rządu i przedstawił "odchudzoną" listę Rady Ministrów. Nowe twarze, jakie zobaczymy, to m.in. Waldemar Żurek (minister sprawiedliwości), Jolanta Sobierańska-Grenda (minister zdrowia) czy Marta Cienkowska (minister kultury i dziedzictwa narodowego). Pełną listę można znaleźć TUTAJ . Jedną z najważniejszych zmian jest również to, że na stanowisko wicepremiera awansował Radosław Sikorski. Premier ogłosił także, że powstaną dwa nowe, duże resorty: finansów i gospodarki, którym pokieruje Andrzej Domański, oraz energii, na czele z Miłoszem Motyką.