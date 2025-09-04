Prezydent Polski Karol Nawrocki ma 16 września odwiedzić Berlin - podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na niemiecką dpa. Przywódca RP ma spotkać się ze swoim odpowiednikiem w Niemczech, prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Karol Nawrocki odwiedzi Berlin / AARON SCHWARTZ / POOL / PAP/EPA

Polski prezydent ma pojawić się w Berlinie 16 września, gdzie spotka się z przywódcą RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem, w pałacu Bellevue.

Niemieckie media oceniają, że Nawrocki może być trudnym rozmówcą dla Steinmeiera.

Polski prezydent w wystąpieniu 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, ponowił żądania dotyczące uzyskania reparacji wojennych od Niemiec.