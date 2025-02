Prokurator generalny Adam Bodnar skierował wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobrze (PiS) w zakresie kary porządkowej 30 dni aresztu - powiedziała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak.

Zbigniew Ziobro / Anita Walczewska / East News

W piątek sejmowa komisja śledcza ds. Pegausa miała przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości, prokurator generalnego Zbigniewa Ziobrę. Wcześniej warszawski sąd okręgowy zadecydował, że na posiedzenie były minister ma zostać doprowadzony przez policję, która miała na to czas do godz. 10:30.

Funkcjonariusze nie zastali Ziobry w jego domu w Jeruzalu. Były minister po godz. 9 znajdował się w siedzibie Telewizji Republika, gdzie udzielał wywiadu na żywo.

Policja zatrzymała go po godz. 10:30. Ponieważ jednak Ziobro nie stawił się na posiedzeniu o czasie - początek był wyznaczony właśnie na godz. 10:30 - komisja przyjęła wniosek o rozpoczęcie procedury zastosowania wobec niego 30 dni aresztu.

Poseł nie może być aresztowany bez zgody Sejmu, czyli bez uchylenia mu w danej sprawie immunitetu. Wniosek o uchylenie immunitetu kierowany jest do Sejmu za pośrednictwem prokuratora generalnego. Jeśli immunitet zostanie uchylony, wniosek ws. aresztowania trafia do sądu, który podejmuje decyzję.

Prok. Adamiak w poniedziałek po południu informowała PAP, że prokuratura otrzymała wniosek komisji śledczej dotyczący kary aresztu dla Ziobry.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

Zgodnie z ustaleniami kanadyjskiego Citizen Lab Pegasus był w Polsce wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji.