Rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania w Sejmie. Za było 243 posłów, przeciw głosowało 210 parlamentarzystów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jak zagłosował prezes PiS Jarosław Kaczyński? Odpowiedź wydaje się oczywista - przeciw. Okazuje się jednak, że wcale tak nie było. Kaczyński nie głosował, jak zresztą łącznie 7 osób z PiS.

Jarosław Kaczyńki 11 czerwca 2025 roku / Marcin Obara / PAP

Środa to politycznie naprawdę gorący dzień. Najpierw expose premiera Donalda Tuska, kolejno seria pytań do premiera, do zadania których zgłosiło się 269 posłów, co stanowi dotychczasowy rekord Sejmu. W międzyczasie - kolejny skandal, który wywołał Grzegorz Braun, demolując w Sejmie wystawę dotyczącą tolerancji wobec osób LGBT. Potem głosowanie ws. wotum zaufania dla rządu i w końcu wręczenie Karolowi Nawrockiemu na Zamku Królewskim uchwały Państwowej Komisji wyborczej o wyborze na urząd Prezydenta RP.

Bez wątpienia największe emocje wzbudzało głosowanie nad wotum zaufania dla rządu - choć wydawało się, że jest jedynie formalnością.

Sejm rozpatrywał wniosek o wyrażenie wotum zaufania przez ponad siedem godzin. Finalnie rząd uzyskał wotum zaufania. Za było 243 posłów, przeciw opowiedziało się 210 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyglądając się szczegółom głosowania, można dostrzec kilka ciekawostek.

Kaczyński nie zagłosował, wszyscy z Razem byli przeciw

Jedną z nich jest bez wątpienia to, co zrobił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu. Z PiS nie głosował również Adam Andruszkiewicz, Paweł Jabłoński, Janusz Cieszyński, Bolesław Piecha, Marcin Romanowski i Kazimierz Smoliński.

Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską - głosowali wszyscy i wszyscy, co zrozumiałe, byli za. Tak samo było w przypadku Lewicy oraz PSL, Trzeciej Drogi i Polski 2050. Niezrzeszony Adam Gomoła również był za.

Z Konfederacji głosowali wszyscy i wszyscy byli przeciw, podobnie jak posłowie z Konfederacji Korony Polskiej oraz Republikanie - m.in. Paweł Kukiz czy Marek Jakubiak.

Przeciw była również cała piątka posłów z Razem: Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Marta Stożek.